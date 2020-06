Oppepper voor Kia Picanto (2020)

De huidige (derde) generatie van de Kia Picanto mochten we in 2017 verwelkomen. Drie jaar later en de razendpopulaire stadsauto zit zo'n beetje op de helft van zijn loopbaan. Hoogste tijd voor een opfrisser, moeten ze in het hoofdkantoor van Kia hebben gedacht. Alhoewel dat voor de verkoopcijfers niet noodzakelijk was. Van het huidige model Picanto rijden inmiddels al dik 30.000 exemplaren door Nederland.

Standaardingreep

De cosmetische ingrepen hebben weinig om het lijf, en kunnen worden samengevat onder het kopje 'standaardingreep'. De koplampen kregen een ander design, de led-strips in de achterlichten hebben een ander verloop en de bumpers - inclusief de grille - zijn van een nieuw ontwerp. Vanbinnen is ruimte gecreëerd voor een groter centraal beeldscherm, dat nu een diameter van 8 inch (20,3 cm) heeft. De materialen werden opgewaardeerd, zodat het interieur een hoogwaardiger uitstraling krijgt. En zoals dat nou eenmaal altijd gaat bij een facelift halverwege de loopbaan van een auto, hebben Picanto-kopers de keuze uit nieuwe dessins voor de stoffering.

Motorische modificaties

Veel omvangrijker zijn de onzichtbare verbeteringen. Zo krijgt de vernieuwde Picanto de beschikking over twee nieuwe 1,0-liter drieciinder motoren, waarbij vooral de inspuiting en verbranding van de benzine zijn veranderd. Dit alles om het verbruik verder naar beneden te krijgen, en de CO2-uitstoot te verkleinen. Zonder turbo levert de driecilinder (nu met dual-port injectie) 67 pk, met turbo stuwt het 1.0-blokje naar 100 pk.

Sckakelrobot

Nieuw voor de Picanto is de AMT-transmissie. Dit is een bak met gerobotiseerd koppeling. De bestuurder wordt geacht het schakelwerk nog steeds zelf te verrichten, maar voortaan kan je linkervoet met verlof. Dit soort versnellingsbakken leveren in de regel zeer soepele schakelprestaties, alhoewel het wisselen van versnelling gevoelsmatig vaak veel te lang duurt. Maar laten we niet te snel oordelen: zodra de vernieuwde Kia Picanto in het vierde kwartaal van dit jaar in Nederland leverbaar is, halen we 'm graag een keer bij de Kia-importeur op voor een uitgebreide rijtest.

Voor het gemak en de veiligheid

Dat biedt ons dan meteen de mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe infotainment gadgets en veiligheidsvoorzieningen die Kia in de vernieuwde Picanto lanceert. Het UVO Connect Phase II systeem biedt een aantal nieuwe online services waarmee autorijden in de stad nog gemakkelijker wordt. Het systeem helpt je bij het vinden van een vrije parkeerplaats, rekent de kosten voor en houdt je op de hoogte over verkeersopstoppingen en de weersverwachtingen. Apple CarPlay en Android Auto kunnen eveneens worden gebruikt. Anders nieuws voor de Kia Picanto is de beschikbaarheid van Forward Collision Avoidance Assist die voertuigen, fietsers en voetgangers herkent. Naast een spoorassistent en vermoeidheidswaarschuwing, kan de Picanto bovendien worden voorzien van Lane Following Assist, waarmee de auto zelfstandig accelereert, afremt en bijstuurt wanneer de verkeerssituatie hierom vraagt.

Zoals gezegd: de vernieuwde Kia Picanto is in het vierde kwartaal van 2020 in Nederland leverbaar. Prijzen worden te zijner tijd bekend gemaakt.