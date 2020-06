Nieuwe auto kopen: waar moet je rekening mee houden?

1: Gloednieuw of tweedehands?

Dat een tweedehands auto kopen een stuk goedkoper is, is niks nieuws. Ook is je levertijd korter, zijn je afschrijvingskosten en verzekeringspremie lager, en krijg je voor hetzelfde bedrag een auto in een luxere klasse.

Toch is er ook iets te zeggen voor een nieuwe auto. In ruil voor een hoger aankoopbedrag krijg je namelijk een auto in zijn gouden jaren, inclusief fabrieksgarantie. Een nieuwe(re) rijdt vaak schoner en veiliger. En daarnaast bespaar je jezelf allerlei kopzorgen, zoals de kans op een voertuig met mogelijke mankementen. Of gebruikerssporen die tot torenhoge reparatiekosten kunnen leiden.

Bedenk daarom goed wat je wensen zijn en welk model en type daarbij past. Denk aan zaken als: zitplaatsen en -ruimte, instaphoogte, merk, uitvoering, brandstofverbruik, energielabel en veiligheidsvoorzieningen.

2: Vergeet je autoverzekering niet

Let erop dat je niet de weg op mag zonder je auto te verzekeren: zodra je nieuwe wagen op je naam staat, is een WA-verzekering verplicht. Zorg dat je een passende autoverzekering en dekking kiest. Voor een jonge occasion is een allrisk-verzekering een verstandige keuze. Daarmee is je mooie auto zo goed mogelijk beschermd bij schade aan anderen en hun spullen. Ook is schade aan je eigen auto gedekt.

3: Maak een compromis

Wensenlijst gemaakt? Wees dan tijdens het shoppen flexibel en bereid om in te leveren op het plaatje in je hoofd. Wie zijn droomauto moet en zal hebben, zal er een dik bedrag voor moeten willen neerleggen. Maar als je openstaat voor een ander model of merk, vind je makkelijker een prima auto voor de beste prijs. Zorg dus dat je je niet laat beïnvloeden door je emoties.

Ook handig om op je wensenlijst te zetten: je maximale budget en de merken of types waar je niet in wil rijden. Zo hou je in je vizier wat je écht wil hebben, zonder ver over budget te gaan voor aanlokkelijke accessoires waar je eigenlijk helemaal niet zoveel aan hebt.

4: Speur grondig

Neem de tijd om goed rond te kijken en je opties te onderzoeken op verschillende plekken. Online is de keuze natuurlijk reuze – maar ook offline kun je een koopje op de kop tikken. Schroom daarom niet om bij een aantal showrooms binnen te wandelen. Want naast de ruim geadverteerde aanbiedingen, kan de dealer je ook ter plekke een mooie deal aanbieden, terwijl je rondsnuffelt in de showroom. Sommige dealers moeten een bepaalde verkooptarget halen en zullen daardoor sneller geneigd zijn om je tegemoet te komen met een prettig prijsje. Weinig succes? Probeer het dan ook eens in showrooms die wat verder uit de buurt liggen.