Volkswagen Arteon Shooting Brake komt eraan

Wij zijn best fans van de Volkswagen Arteon. Hij oogt ingetogen dik, hij heeft geen lijn te veel en hij rijdt ook nog eens prettig. Dat de ontwerpers met een schuin oog naar de Renault Talisman hebben gekeken, zij hun vergeven. Maar dat het interieur rechtstreeks uit de Volkswagen Passat is overgenomen, dat vinden we nu écht jammer.



Het lijkt erop dat Volkswagen zich onze kritiek heeft aangetrokken. Want behalve de nieuwe carrosserievariant, is het gewijzigde interieur volgens Volkswagen een van de belangrijkste wijzigingen aan de gefacelifte Arteon en de Arteon Shooting Brake. We zijn benieuwd! Als het nu maar niet het dashboard van de recentelijk gefacelifte Passat wordt ...



En er is meer

De gewijzigde Arteon krijgt dus een nieuwe carrosserievariant en een nieuw dashboard, maar er is meer. Volkswagen kondigt een grotere motorenkeus aan en spreekt van een 'efficiency-slag' waarmee hogere vermogens aan een lagere uitstoot worden gekoppeld. Als daar geen hybrideversies bij zitten, dan weten we het niet meer ... Ook op veiligheidsgebied zet de vernieuwde Arteon stappen, waardoor 'verregaand automatisch rijden mogelijk wordt'.



Details worden nog niet vrijgegeven, daarop moeten we nog drie weken wachten. Wordt vervolgd!