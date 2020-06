Subsidie elektrische auto: 7 spelregels

Overheid betaalt de subsidie

De Nederlandse overheid betaalt de subsidie, niet het autobedrijf. Dit lijkt een open deur, maar verwarring ligt op de loer. Zowel Renault, MG als Opel geeft 4000 euro korting op elektrische modellen, en noemt dat ‘subsidie’. Kortom: sluit de beste deal met de autoverkoper en klop vervolgens aan bij de overheid voor je geld..

4000 euro (nieuwe auto) of 2000 euro (occasion)

Je krijgt 4000 euro subsidie als je in 2020 of 2021 een nieuwe, volledig elektrische auto koopt. Voor een tweedehands EV krijg je 2000 euro.

EV kopen bij autobedrijf

De auto moet volledig elektrisch zijn (geen plug-in hybride) en gekocht worden bij een autobedrijf. Het is nog niet zeker of dat een Bovag-autobedrijf moet zijn. Een EV gekocht bij Eerlijke Buurman komt niet in aanmerking voor subsidie.

Subsidie vanaf 1 juli, auto kopen kan eerder

Vanaf 1 juli kun je de 4000 of 2000 euro subsidie aanvragen. Je mag de elektrische auto aanschaffen vanaf de datum dat de subsidieregeling officieel wordt (lees: wordt gepubliceerd in de Staatscourant). Die publicatie kan ieder moment gebeuren.



Gekke eis: 120 kilometer actieradius

De actieradius van de elektrische auto moet minimaal 120 kilometer bedragen. Een gekke eis, want alle normale elektrische modellen komen in theorie verder. Zelfs de eerste Nissan Leaf had volgens de folder een bereik van 160 kilometer.

Maximum prijs elektrische auto: 45.000 euro



De maximum prijs van de elektrische auto mag 45.000 euro zijn (en minimaal 12.000 euro). Bij een tweedehands EV geldt de cataloguswaarde. Je krijgt dus geen subsidie voor een tweedehands Tesla Model S van 44.995 euro, want zijn oorspronkelijke nieuwprijs lag ver boven het maximum.

Ook subsidie met private lease

Je krijgt ook subsidie voor een elektrische auto met private lease. Het contract moet minimaal 4 jaar duren. Hoeveel scheelt dat per maand? 4000 euro verdeeld over 48 maanden is 83,33 euro per maand. Maar we weten nog niet over de overheid ook zo rekent.

Slag om de arm: spelregels kunnen veranderen zodra de subsidieregeling officieel wordt. We houden dit in de gaten.