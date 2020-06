Nieuwe BMW 4-serie neemt afstand van 3-serie

In een tijd dat autoshows nog gewoon doorgingen, zagen we de BMW Concept 4 op de IAA in Frankfurt staan. Voor een BMW waren de lijnen behoorlijk wulps en vooral de enórme nieren vielen op. 'Designgrapje' dacht iedereen toen nog. Maar nee, dus, ook de productieversie heeft de grote opengesperde neusgaten, al springen ze minder in het oog als er een kentekenplaat overheen valt. BMW zelf verwijst naar legendarische modellen als de BMW 328 en de BMW 3.0 CSi, en daar heeft de fabrikant inderdaad een punt.

Wég is de traditionele Hoffmeister-knik



Maar genoeg over die volumineuze neus. Want eigenlijk is een ander designelement van de nieuwe BMW 4-serie nóg schokkender. Of beter: het ontbreken ervan. Want waar is de traditionele Hoffmeister-knik gebleven? Die is als het ware naar achteren gevouwen, waardoor hij zo goed als onherkenbaar is geworden. Vergeleken met zijn voorganger, is de 4-serie Coupé in alle richtingen gegroeid. Vooral de met 12,8 centimeter toegenomen lengte (nu 4,77 m) valt op. Maar ook in de breedte (+ 2,7 cm) en de hoogte (+ 0,6 cm) is de auto uitgedijd. Wel is hij nog altijd 5,7 cm lager dan de BMW 3-serie.

Drukke achterkant BMW M440i xDrive Coupé



De achterkant van het productiemodel oogt iets minder strak dan bij de Concept 4. Sterker nog, bij de dikke M440i xDrive is het een vrij druk geheel. Allerlei in verschillende richtingen lopende lijnen, luchthappertjes, een zwarte onderkant en separate reflectoren. Dan hebben de bescheidener versies strakkere billen. Toegegeven, al met al is de M440i xDrive Coupé wel een imponerende auto die een dreigende dynamiek uitstraalt. Als een zwaargewicht K-1-vechter die op het punt staat zijn tegenstander te vermorzelen.

M440i xDrive met 374 pk



Kijken we naar de technische gegevens, dan heeft de BMW 4-serie inderdaad veel in huis om zijn concurrenten in de touwen te jagen. Tenminste, als we om te beginnen weer uitgaan van het topmodel, dat in oktober 2020 op de markt komt. Deze vierwielaangedreven M440i xDrive Coupé verstopt een 374 pk en 500 Nm sterke zescilinder lijnmotor achter het niervormige hekwerk. Net als de dieselmodellen wordt deze drieliter benzinemotor ondersteund door mild hybrid-techniek. Die zorgt voor een gunstiger verbruik en vlottere reacties op het gaspedaal. Getuige de honderdsprint van 4,5 seconden is dat wel gelukt. Als gemiddeld verbruik geeft BMW een nette 6,8 tot 7,1 l/100 km op (globaal 1 op 14,4).

Welke motoren krijgt de 4-serie Coupé nog meer?



Behalve de lekkermaak-versie gaat BMW ook een aantal modalere motorvarianten leveren. De instapper van de reeks wordt de BMW 420i Coupé met 184 pk en 300 Nm. Die paardenkrachten en newtonmeters komen uit een viercilinder turbomotor met een cilinderinhoud van twee liter. Hiermee accelereert de 420i in 7,5 tellen naar de 100. Het opgegeven verbruik ligt op 5,3 tot 5,8 l/100 km (ca. 1 op 18), wat bijna te mooi klinkt om waar te zijn.



“De fervente flipperaar is bij de 4-serie Coupé aangewezen op de optielijst.”

De volgende stap op de benzineladder is de BMW 430i Coupé, die een imponerende 258 pk en 400 Nm uit het tweeliterblok haalt. Op de standaardsprint is dit goed voor een keurige 5,8 seconden. Verbruik: 5,7-6,1 l/100 km (ca. 1 op 16,9).



De BMW 420i Coupé haalt maximaal 240 km/h, de andere twee hebben een (begrensde) top van 250 km/h.

Komen er ook dieselversies van de 4-serie Coupé?



Hoewel BMW steeds meer elektrische modellen gaat bouwen en ook diverse hybrides in zijn portfolio heeft, wordt de 4-serie Coupé ook 'gewoon' met dieselmotoren leverbaar. Om te beginnen als 420d met achterwielaandrijving, en diens vierwielaangedreven broertje, de 420d xDrive. Beide hebben dezelfde tweeliter viercilinder aan boord, die leveren 190 pk en 400 Nm levert. Het theoretische verbruik loopt uiteen van van 3,9 tot 4,6 l/100 km (globaal 1 op 23,5). In maart 2021 volgen de 430 XDrive Coupé en de 440 xXrive Coupé, allebei met een zescilinder dieselmotor. De laatste heeft 340 pk en een koppel van maar liefst 700 newtonmeter. En dan maar hopen dat je niet aan een klinkerweggetje woont, want dan heb je continu de stratenmaker op bezoek.





Alleen met automaat



Slecht nieuws voor de liefhebbers van handmatig schakelen: alle 4-series Coupé hebben standaard een 8-traps Steptronic-automaat aan boord. Als troostprijs worden wel schakelpeddels leverbaar, in combinatie met de sportversie van de Steptronic. Een troostprijs die je zelf moet betalen, trouwens, want de fervente flipperaar is aangewezen op de optielijst. Als bonus zit er dan ook een nieuwe sprintfunctie op, die de transmissie nog alerter maakt.

Veel verschillen met 3-serie



BMW benadrukt dat de 4-serie niet gewoon een 3-serie met een ander snoetje is - nou ja, snoet. Nee, het zwaartepunt ligt lager, de spoorbreedte achter is 23 mm groter, de torsiestijfheid is verbeterd en de gewichtsverdeling is geoptimaliseerd (50:50). Deze eigenschappen bezorgen de 4-serie Coupé nog dynamischer rijeigenschappen dan z'n sedanbroer, waarvan we eerder al behoorlijk onder de indruk waren.



Bekende binnenkant



Is de buitenkant 'effe wennen', binnenin ziet de BMW 4-serie Coupé er vrij vertrouwd uit. In grote lijnen is het interieur gelijk aan dat van de 3-serie. Een 10,25-inch infotainmentscherm is standaard, grootbeeldfans kunnen tegen bijbetaling voor een 12,3-inch scherm opteren. Uiteraard is het systeem compatibel met Appe CarPlay en Android Auto. Op veiligheidsgebied volgt de 4-serie de trend van meer = beter. Actieve spoorassistentie is standaard, evenals Front Collision Warning met automatische noodremhulp. Het optionele Driving Assistant Professional voegt daar onder meer Steering and Lane Control Assistant met Active Navigation aan toe. Dit systeem maakt gebruik van navigatiegegevens om vooraf te zien wanneer een wisseling van rijstrook nodig is. Het binnenklimaat wordt standaard verzorgd door een driezonesysteem en volgens BMW zorgt de uitstekende geluidsisolatie voor doodse stilte aan boord.



Wat al dat moois gaat kosten? dat maakt BMW later deze zomer bekend.