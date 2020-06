Max Verstappen kan naar zijn Picnic-centen fluiten

Max Verstappen is een fantastische coureur en misschien wel het beste dat de Formule 1 de afgelopen jaren is overkomen. Maar als het gaat om relativeringsvermogen en gevoel voor humor, is er nog wel wat winst te behalen voor 'onze Max'. Volgens Picnic was het filmpje grappig bedoeld, en diende het vooral als stimulering van het Picnic-personeel. Maar Verstappens management kon er niet om lachen dat de nep-Max in de video een truck van Verstappen-sponsor Jumbo voorbijloopt, om vervolgens in een Picnic-wagentje te stappen.



150.000 euro te weinig



Na de boze reactie van Verstappen haalde Picnic het filmpje offline, desondanks maakte Verstappen de gang naar de rechter en eiste een schadevergoeding van 350.000 euro. De rechter stelde dat het portretrecht van Verstappen zwaarder woog dan het recht op vrije meningsuiting van Picnic. Picnic werd darom veroordeeld tot een schadevergoeding aan de coureur van 150.000 euro. Dat bedrag vond de advocaat van Verstappen - een van de bestbetaalde Nederlandse sporters - echter te weinig en er werd hoger beroep aangetekend.

'Grapje moet kunnen'



Maar door het oordeel van het Amsterdamse Gerechtshof krijgt de snelle Limburger nu het lid op de neus. Het Hof is van mening dat de video overduidelijk een persiflage betreft en dat Verstappens advocaat niet hard kan maken dat de belangen van zijn cliënt zijn geschaad. Ook het Gerechtshof was van mening dat een grapje moet kunnen, aldus Picnic-baas Michiel Muller. Muller voegt eraan toe dat hij de hele zaak een verspilling van tijd en geld vindt geweest.