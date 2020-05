Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 22

+ Top: Geen hazentanden voor vernieuwde BMW 5-serie

Zo, wat een opluchting! Want BMW is bij de facelift van de 5-serie niet uitgeschoten bij het tekenen van de nieren, zoals bij de 7-serie. Ze zijn op de 'Fünfer' weliswaar heel iets groter geworden, maar zie je pas als je het pre-faceliftmodel ernaast zet.



+ Top: Consumentenbond klaagt Volkswagen aan om sjoemelsoftware

Een Duitse rechter bepaalde deze week dat Volkswagen een vergoeding moet betalen aan kopers van een sjoemeldiesel. Wanneer kunnen de Nederlandse Volkswagen-kopers cashen? De Consumentenbond is een proefprocedure te gestart tegen de autofabrikant.

+ Top: Aston Martin bouwt nieuwe DB5’s inclusief James Bond-gadgets

Een nuchtere Hollander zal vinden dat het uitmelken van de James Bond-connectie door Aston Martin zo langzamerhand sneue vormen begint aan te nemen. Het jongetje van 12 dat in velen van ons leeft, is juist blij dat Aston Martin vijfentwintig kopieën van de iconische James Bond-auto bouwt. Ze kosten 2,75 miljoen pond per stuk.

- Flop: Ford Mustang Mach-E uitgesteld naar 2021

Bijtellingspaniek! De elektrische Ford Mustang Mach-E komt pas in 2021 naar Nederland en daar is de zakelijke markt niet blij mee. Dit jaar geldt voor volledig elektrische auto's nog een bijtelling van 8 procent over de eerste 45.000 euro; in 2021 gaat dat naar 12 procent over de eerste 40.000 euro. En aangezien de Mustang Mach-E minimaal 49.925 euro kost, scheelt dat leaserijders behoorlijk.

- Flop: McLaren ontslaat 1200 medewerkers

McLaren heeft aangekondigd 1200 banen te schrappen. Niet alleen vanwege de problemen als gevolg van de coronacrisis, maar ook omdat in 2021 nieuwe budgetregels van kracht worden in de Formule 1. Teams mogen vanaf dat seizoen nog maar 145 miljoen dollar per jaar uitgeven. Dat wordt lunchen met pindakaas of hagelslag, niet allebei.

- Flop: Geen Formule 1-race op Zandvoort in 2020

De Grand Prix van Nederland op het Circuit Zandvoort zou begin mei worden verreden, maar werd door de uitbraak van het je-weet-wel-virus uitgesteld. Helaas lukt het niet om de race met publiek later dit jaar in te halen. Daarom heeft de organisatie besloten om de Formule 1-wedstrijd op Zandvoort definitief door te schuiven naar 2021.