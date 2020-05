De Sián is de sterkste Lamborghini ooit. Hij wordt aangedreven door een 6,5-liter V12 met 785 pk en heeft ook nog een elektromotor aan boord, die het systeemvermogen opjaagt naar 819 pk. Daarmee is de Sián nog steeds niet sneller dan de nieuwe Porsche 911 Turbo S overigens (lees hier onze eerste rij-impressie), want die gaat 0,1 seconde sneller naar 100 km/h (2,7 tegenover 2,8 seconden). Als je de Lamborghini de vrije loop laat, bereikt hij uiteindelijk een topsnelheid van 350 km/h. De Sián kost zo'n 2 miljoen euro en wordt in een oplage van slechts 63 stuks gebouwd.

Bewegende zuigertjes



Dus moeten wij - de gewone stervelingen - het doen met deze Lego-kit, die overigens ook best pittig geprijsd is. Voor 379,99 euro krijg je echter een flinke jongen: Lego heeft de Sián in 1 op 8 nagemaakt. Hij is 60 centimeter lang, 25 centimeter breed en 13 centimeter hoog. En aangezien het hier gaat om een Lego Technic-set stikt het van de technische details. De mini-Sián heeft vleugeldeuren, een V12 met bewegende zuigertjes, een werkende achttrapstransmissie, vierwielaandrijving en een 'actieve' achterspoiler.

Aston Martin, Land Rover of Bugatti

Als Lego-bouwende autoliefhebber kun je zowat iedere maand wel je portemonnee grijpen. Want het aantal gave bouwsets is al lang niet meer op twee handen te tellen. In het afgelopen jaar zagen we bijvoorbeeld de Dodge Charger uit The Fast and the Furious voorbijkomen, de Batmobile uit de Batman-film van Tim Burton, de Aston Martin DB5 van James Bond, de nieuwe Land Rover Defender en de Bugatti Chiron, die nog weer net een tandje duurder is dan deze Lamborghini Sián (399 euro).