Consumentenbond klaagt Volkswagen aan om sjoemelsoftware

In Europa lopen tienduizenden rechtszaken tegen Volkswagen. Het Bundesgerichtshof in de Duitse stad Karlsruhe heeft net uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door de koper van een Volkswagen Sharan. Hij wilde het volle aankoopbedrag terug, maar Volkswagen weigerde. Het argument van de fabrikant was dat de auto gewoon naar behoren functioneert. De rechter is het daar niet mee eens. Volkswagen heeft niet alleen de autoriteiten systematisch bedrogen, maar ook zijn klanten, luidt de uitspraak. De eigenaar van de Sharan krijgt nu een deel van zijn geld terug, met rente.



Dieselgateschandaal

In 2015 kwam in de Verenigde Staten aan het licht dat Volkswagen jarenlang de boel besodemieterd had. In de dieselmodellen van het bedrijf zat een stukje software verborgen dat kon detecteren wanneer een auto op een rollenbank werd getest en schakelde de motor dan over op een schoon programma. Op die manier leidde Volkswagen de autoriteiten om de tuin. Want op de openbare weg stootten de diesels van het merk vele malen meer schadelijke stoffen uit dan toegestaan. Dieselgate - zoals het schandaal al snel werd genoemd - heeft Volkswagen tientallen miljarden gekost aan boetes en vergoedingen, vooral in de VS.

Verzoek tot overleg afgeslagen



De Consumentenbond is boos omdat Nederlandse Volkswagen-klanten nog steeds geen cent hebben gezien. "Volkswagen heeft een verzoek tot overleg onlangs afgeslagen omdat het geen aanleiding zag om met ons te praten", aldus directeur Sandra Molenaar. "Dat is te gek voor woorden, en om die reden lagen de dagvaardingen al klaar. Die gaan, zeker na deze Duitse uitspraak, snel de deur uit." Voor de duidelijkheid: de proefprocedure wordt gestart tegen de Volkswagen Group, niet tegen de Nederlandse importeur Pon. Volgens de Consumentenbond moet het bedrijf stoppen met zijn vertragingstactieken en nu eindelijk eens met een eerlijke compensatieregeling komen.