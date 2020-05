Coronacrisis: McLaren ontslaat een derde van zijn medewerkers

Bij McLaren werken ongeveer 4000 mensen, verdeeld over de sportwagentak en het Formule 1-team. Van zo'n 1200 wil het bedrijf dit jaar afscheid nemen. McLaren is dubbel geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Doordat de start van het Formule 1-seizoen 2020 is uitgesteld, loopt het Formule 1-team van McLaren inkomsten mis. En het bedrijfsonderdeel dat sportwagens maakt heeft last van productie-onderbrekingen en een teruglopende vraag.



Ruzie met investeerders



McLaren is een financieringsronde gestart. Om investeerders over de streep te trekken, biedt de fabrikant zijn hoofdkwartier en historische Formule 1-auto's als onderpand aan. Maar dat heeft tot ruzie met bestaande investeerders geleid, want die beweren dat McLaren zijn klassieke racewagens niet twee keer kan verpanden. Ze wijzen naar een deal uit 2017, toen McLaren financiële middelen nodig had om voormalig directeur Ron Dennis uit te kopen. Er werd toen 525 miljoen pond opgehaald, met - zo zeggen de investeerders - onder meer de verzameling F1-wagens als onderpand.

Geen staatssteun



Volgens de Financial Times is McLaren de nieuwe financieringsronde gestart omdat het geen overheidssteun krijgt. De fabrikant van modellen als de 720S, Senna en Speedtail had bij de Britse regering aangeklopt voor 150 miljoen pond aan overheidssteun, maar dat verzoek is afgewezen. In maart heeft McLaren een kapitaalinjectie van 300 miljoen pond gekregen van het staatsinvesteringsfonds van Bahrein. De nu aangekondigde reorganisatie moet het bedrijf wat lucht bieden.

Nieuwe Formule 1-budgetten



Met de ontslagen die bij het Formule 1-team gaan vallen, loopt McLaren alvast vooruit op nieuwe budgetregels, waar het zelf voor gepleit heeft. Per 2021 mogen teams nog 'maar' 145 miljoen dollar uitgeven. Dat bedrag daalt vervolgens naar 135 miljoen dollar voor de seizoenen 2023 - 2025. Door de maatregel moet de Formule 1 spannender worden, met minder grote verschillen tussen de teams. Ter vergelijking: Mercedes en Ferrari hadden voor 2019 budgetten van bijna 500 miljoen dollar.