BMW 3 Serie Gran Turismo



Ooit, heel lang geleden, hebben we de BMW 3-serie Gran Turismo een weekje als testauto gehad, maar dat waren we eigenlijk allang alweer vergeten. We kunnen ons dan niet herinneren of de GT-versie van BMW's succesvolle middenklasser wel enige indruk op ons heeft gemaakt. Een vraag waarin het antwoord al verwerkt zit ... Inmiddels is het zeven jaar later, en wat blijkt? De ruimtelijke Drie staat nog altijd in de BMW-prijslijsten! Een totaal onzichtbare auto is het.

Ford Explorer

Ford heeft in Nederland vrijwel alle grote modellen bij het grof vuil gezet. De S-MAX, de Galaxy en de Edge ruimden inmiddels het veld, de aloude Mondeo is er alleen nog als hybride. Des te merkwaardiger is het, dat Ford begin dit jaar (gehuld in stilzwijgen) de Explorer aan het programma heeft toegevoegd. De Explorer is een Amerikaanse mastodont met een 3,5-liter EcoBoost-V6 die wordt bijgestaan door elektrische hulpmotoren. Een indrukwekkende auto, dat zeker. Als het Ford lukt er hier een handvol van te verkopen, is dat minstens net zo indrukwekkend.

Honda Civic 4-deurs

Maar een enkeling koopt nog een nieuwe Honda Civic. Welke het moet worden? Daarover hoeft de Civic-koper niet lang na te denken: het wordt de vijfdeurs hatchback. Hoezo? Is er ook nog iets anders dan? Jazeker! De Civic wordt ook als vierdeurs sedan aangeboden. Bij het zien van foto hierboven, snap je meteen waarom het model niet aanslaat. Nu valt de Civic hatchback al moeilijk van schoonheid te betichten, maar er is altijd nog een model dat hem in lelijkheid overtreft. De vierdeurs Civic sedan, inderdaad ...

Hyundai Santa Fe

Jaren geleden had Hyundai groot succes met de ruime, zeer complete én betaalbare SUV Santa Fe. Grote SUV's believen we allang niet meer, mede doordat ze veelal aangeboden worden met dikke dieselmotoren en ze door de hoge CO2-taks niet meer te betalen zijn. De huidige generatie van de Santa Fe, die in stilte op de Nederlandse markt verschijnt, kost met zijn dikke dieselmotor minstens 60.000 euro. Hij is nog altijd ruim en zeer compleet, maar niet meer zo betaalbaar als het eerste type. En dus zie je 'm nooit, nergens, niet.

Jeep Cherokee

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat de verzamelde autopers kennismaakte met de gefacelifte Jeep Cherokee. Sindsdien hebben we van de opgeknapte Amerikaanse offroad SUV nooit meer iest vernomen. Navraag bij de Nederlandse importeur leerde, dat men zich nog steeds 'over de prijsstelling van de Cherokee buigt'. Wij achten de kans klein dat de Cherokee - ondanks de tweedaagse persintroductie in Zuid-Europa - nog naar Nederland komt. Wil je er toch eentje hebben, dan kun je je waarschijnlijk beter richten tot de Jeep-dealer vlak over de Belgische grens.





Lexus ES

Over de kwaliteiten van de modellen van Lexus geen enkele wanklank. Die zijn haast spreekwoordelijk. Je zou daarom verwachten dat de grote sedans van het Japanse merk niet aan te slepen waren, maar de praktijk is weerbarstig. Wie een grote zakensedan wil, klopt als vanouds aan bij Audi, BMW, Mercedes-Benz en Volvo. En niet bij Lexus. Als zuinige hybride concurrent voor de A6, 5-serie, E-klasse en S90, heeft de Lexus ES 300h weinig in de melk te brokkelen. Ondanks de bewezen kwaliteiten van de Japanse sedan ...





Mercedes-Benz Citan

Als bestelbusje zie je 'm nog wel eens rijden, deze Duitse tweelingbroer van de Renault Kangoo. Maar wat je waarschijnlijk niet wist, is dat deze 'ludospace' er ook is met één of twee achterbanken. Wanneer je naar de website van Mercedes-Benz surft, moet je dan ook heel goed zoeken om 'm te vinden: hij wordt aangeboden via de bedrijfswagentak van Das Haus. In de praktijk betekent dit, dat je de personen-Citan nooit en te nimmer tegenkomt. Een Mercedes met Renault-genen, is namelijk geen Mercedes ...





Porsche Panamera Executive

Wat de Porsche Panamera in dit rijtje doet? Dat zullen we je uitleggen. De standaard Panamera verkoopt inderdaad helemaal niet zo beroerd, en is op de weg dan ook een graag geziene gast. Maar wat je waarschijnlijk niet wist, is dat de auto er ook is als Executive. Een model dat zich uitstekend leent voor de eigenaar met een chauffeur in dienst, zodat M'neer of M'vrouw rustig achterin zijn/haar werktaken kan uitvoeren. Een riante werkplek, aangezien de Panamera Executive een 15 centimeter langere wielbasis heeft dan de standaard Panamera.

Renault Koleos

Wordt de Renault Koleos nou wel of niet in Nederland verkocht? Dat lijken de bouwers van de Nederlandse Renault-website ook niet helemaal te weten. Als je wat dieper in de website graaft, vind je heus wel wat informatie over de grote SUV van het Franse merk, maar op modellenpagina schittert de Koleos door afwezigheid. Hoe dan ook: bij de Renault-dealer loopt het geen storm voor de auto. Sinds de auto in 2017 in Nederland wordt geleverd (of is het 'werd'?) zijn er maar iets meer dan 100 exemplaren op kenteken gezet.

SsangYong Korando

SsangYong is zo'n merk dat in Nederland zwaar wordt geplaagd door de BPM-regelgeving: bij een hoge CO2-uitstoot zit je op de dure blaren. De nieuwe SsangYong Korando (zijn introductie op de Nederlandse markt was ook ons volledig ontgaan ...) heeft hier een vanafprijs van dik 36.000 euro. Dat lijkt een scherpe prijs, maar als je dat bedrag vergelijkt met de prijs die je in België betaalt, ben je gauw genezen: 20.990 euro. Zoals bij wel meer auto's uit deze lijst, geldt de populariteit van ruime, hoogzittende SUV's niet voor iedereen ...