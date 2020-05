Te koop: een stukje Nederlandse popgeschiedenis op wielen

Artiesten zoals Andre Hazes, Golden Earring en The Kelly Family zijn met deze mobiele studio geregistreerd voor tv en cd. Zo’n opvallende Amerikaanse bus is nog eens wat anders dan een studiootje op zolder of in de kelder.

6 breedbeeldtelevisies

The Van is gebouwd in 1992 en werd door Paul Schuurman (eigenaar van The Van Studio’s) met hulp van zijn vader opgebouwd tot mobiele studio. Wie een reis in de tijd wil maken, moet eens lezen welke apparatuur er aan boord was: 6 Philips-televisies in breedbeeld (!) en 6 Sony-camera’s die nog met bandjes werkten. Hiermee werden theater- en concertvoorstellingen vastgelegd op deeveedee.

Foto's van vroeger?

In de Marktplaats-advertentie lezen we dat de GMC-bus een paar jaar geleden is omgebouwd tot camper. Boven de klaptafel ontdekken we een prikbord waarop foto’s van vroeger lijken te zitten. Dat hopen we tenminste, want we zijn benieuwd wat The Van in zijn wilde jaren heeft uitgespookt.



6500 euro en onbetaalbare verhalen

“De camper heeft wel wat aandacht nodig, maar heeft een nieuwe apk.” Er staat 113.340 kilometer op de teller en hij rijdt op lpg. De verkoper op Marktplaats is Paul Schuurman zelf. Hij vraagt 6500 euro en kan je vast onbetaalbare verhalen vertellen over The Van.