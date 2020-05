Facelift Mercedes E Klasse Coupé en Cabriolet: geduld wordt beloond

Vrijwel alles wat we begin maart hebben verteld over de vernieuwde Mercedes Benz E Klasse Limousine en Estate, kunnen we bij de presentatie van de gefacelifte E Klasse Cabriolet en Coupé letterlijk herhalen. Vrijwel alles, want zo rigoureus als de ontwerpers te werk zijn gegaan met de achterkant van de standaard E Klasses, zo subtiel zijn de wijzigingen aan de derrière van de Coupé en Cabriolet. Nergens voor nodig, ook: het elegante ontwerp en de slanke achterlichten, zorgen nog steeds voor genoeg onderscheidend vermogen tussen de normale carrosserievarianten en de exclusieve Coupé en Cabriolet.

Neuscorrectie

Van voren hebben de tweedeurs E Klasses dezelfde cosmetische veranderingen ondergaan als de vier- en vijfdeurs versies. We zien de kleine geniepige koplampen aan weerszijden van de 'omgekeerde' grille, die samen met de voorbumper een A-vorm creëert - zoals we het ook kennen van de Mercedes CLA en CLS. Tegen meerprijs kunnen Multibeam LED-koplampen worden besteld. Aan de kleurenwaaier zijn vier nieuwe tinten toegevoegd, en zoals het bij elke facelift gaat, heeft de koper keuze uit verschillende nieuwe wielontwerpen.

'Hey Mercedes!'

De nieuwe Mercedes E Klasse Coupé en Cabriolet profiteren uiteraard van dezelfde multimedia upgrade die de Limousine en Estate hebben ondergaan. De Coupé en Cabriolet beschikken nu over MBUX, een besturingssysteem dat simpel geactiveerd kan worden door 'Hey Mercedes!' te zeggen. Ook het veiligheidsniveau van de E Klasse Coupé en Cabriolet werd opgewaardeerd, waarbij vooral veel aandacht uitging naar de verbetering van de semi-autonome actieve stuurhulp en het detectiebereik van het anti-aanrijdingssysteem.

Mild hybrid is het motto

Op motorisch gebied delen de Coupé en Cabriolet eveneens mee in de vooruitgang die Mercedes al heeft geboekt met de E Klasse Limousine en Estate. Integratie van een 48 volt startgenerator maken van diverse vier- en zescilinder benzine- en dieselmotoren een mild hybrid, waarbij de verbrandingsmotor zich dankzij een elektrische impuls minder hoeft in te spannen. Dat scheelt brandstof en CO2-uitstoot. Van de vernieuwde E klasse Coupé en Cabriolet hoeven geen hoogvermogende AMG-versies te worden verwacht.

In juli bij de Mercedes dealer

De marktintroductie van de vernieuwde Mercedes-Benz E-klasse staat gepland voor deze zomer. De diverse modellen kunnen medio juli bij de dealer worden verwacht. Prijzen van de vernieuwde E-klasse zijn nog niet prijsgegeven.