Gefacelifte BMW 5-serie heeft gelukkig geen hazetanden

En dan hebben we de uiterlijke wijzigingen wel zo'n beetje gehad, want naast de opgewaardeerde grille zijn het met name de lichtunits die door de BMW-ontwerpers opnieuw zijn getekend; dat kun je vooral aan de achterzijde goed zien. Matrix-led-koplampen zijn nu standaard (net als op de vernieuwde BMW 6-serie Gran Turismo), optioneel kunnen kopers (of leaserijders) kiezen voor BMW Laserlight. Verder levert BMW nieuwe kleuren en lichtmetalen wielen. De remklauwen van het optionele M Sport-remsysteem zijn nu uitgevoerd in het blauw of rood.

Apple Carplay nu standaard

Het interieur is vooral op detailniveau aangepakt. De indeling van de knoppen op het stuur is iets anders geworden, het infotainmentsysteem kan straks standaard overweg met Apple Carplay en Android Auto (dat in Nederland nog steeds niet officieel te gebruiken is) en er kan worden gekozen voor een 12,3-inch scherm op de middenconsole (standaard 10,25-inch). Daarbij is de lijst met passieve en actieve veiligheidssystemen nog weer een stukje uitgebreider geworden.

Mild-hybridsysteem

Net als bij de 6-serie GT zijn voortaan alle 5-serie-motoren voorzien van een mild-hybridsysteem. Een startmotor / generator slaat remenergie op in een kleine batterij en gebruikt die onder meer om extra vermogen (plus 11 pk) te bieden tijdens het accelereren. Het motorenaanbod is flink: met vier benzinevarianten, drie diesels en twee plug-in hybrides. De 520i (184 pk en 290 Nm) en 530i (252 pk en 350 Nm) zijn viercilinders, met daarboven de zescilinder 540i (333 pk en 450 Nm) en de M550i met 530 pk en 750 Nm leverende V8.

M550d komt niet terug



Alle benzinemodellen behalve de 520i zijn er ook met vierwielaandrijving (standaard op de M550i). Van de drie diesels is alleen de 540d (340 pk en 700 Nm) er standaard met xDrive. Op de 520d (viercilinder met 190 pk en 400 Nm) en 530d (zespitter met 286 pk en 650 Nm) is het 4WD-systeem optioneel. De krachtige M550d wordt niet genoemd en komt mogelijk ook niet meer terug. Alle BMW 5-series hebben overigens een achttraps automaat, ook de twee plug-in hybridevarianten 530e en 545e.

Twee plug-in hybrides



Die laatste is volledig nieuw. Hij koppelt een 286 pk sterke zescilinder aan een 109 pk leverende elektromotor voor een gecombineerd vermogen van 394 pk en 600 Nm koppel. Volgens BMW zou de 545e een volledig elektrische actieradius hebben van maximaal 57 kilometer. De viercilinder 530e (die er nu ook als Touring is) komt ietsje verder met een elektrisch bereik van zo'n 67 kilometer. Hij komt tot 292 pk en 420 Nm. Zijn verbruik van 1 op 55 is vooral theoretisch.