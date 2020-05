Ook de grootste Mini opgefrist: facelift Mini Countryman

Om met de nose job te beginnen: door de gewijzigde bumperpartij lijkt het front iets breder geworden. Bij de Cooper S-versie verdween het binnenrandje van de grille, zodat die er nu minder druk uitziet. Led-koplampen met led-mistlichten worden met de facelift standaard, zoals dat een premiummerk betaamt. Voor adaptieve intelligente koplampen met berm- en bochtverlichting vraagt de dealer nog wel een meerprijs.



Countryman nu ook met Union Jack-achterlichten



Mini volgt de Britse premier Boris Johnson in diens pogingen zijn land flink te profileren. De autofabrikant monteert nu ook bij de Countryman achterlichten met leds in het patroon van de Britse vlag. Een iets afgeplatte achterbumper zorgt voor een wat meer terreinwagenachtige uitstraling. Bij een facelift horen nieuwe lichtmetalen wielen en opgefriste carrosseriekleuren, en ook daarin stelt de vernieuwde Mini Countryman ons niet teleur. De vérgaande personalisatiemogelijkheden houdt Mini uiteraard overeind - je kunt oneindig variëren met spiegelkappen, dakkleuren, portiergrepen en logo's.

Interieur met meer ruimte ...

In het persbericht lezen we blij dat de opgefriste Mini Countryman ook meer ruimte in het interieur biedt. Alleen blijkt het hier niet om centimeters te gaan, maar om extra mogelijkheden de auto op je persoonlijke smaak af te stemmen. Aha, dat hadden we nu net nodig ... Nog meer kleuren voor de bekleding en nog meer variatie in lijstjes en paneeltjes ... Wel fijn: zelfs de instapversies hebben vanaf nu een met leer bekleed sportstuur. Was dat dan nog niet zo? Nee, dus.



Een digitaal display is tegenwoordig bijna een must en ook elke Countryman schotelt zijn bestuurder straks zo'n hip instrumentarium voor. Net als een 8,8-inch centraal touchscreen, trouwens. Uiteraard hebben de connectiviteitsmogelijkheden een update gekregen en zijn er wat knoppen aangepast.

Plug-in hybride Countryman met groter elektrisch bereik



Net als vóór de facelift wordt de Countryman weer leverbaar als Cooper SE, wat Mini-taal is voor plug-in hybride. Door de toepassing van een verbeterde batterij, stijgt de elektrische actieradius van de stekkerversie met 4 kilometer tot 61 kilometer in totaal. Motorisch is er niets gewijzigd, ook in de nieuwe Cooper SE Countryman is het nog steeds een 136 pk sterke driecilinder turbomotor met een inhoud van anderhalve liter die samenwerkt met een elektromotor van 88 pk. De benzinemotor drijft zoals bekend de voorwielen aan, terwijl de elektromotor de achterwielen van power voorziet. Het systeemvermogen bedraagt 220 pk.



Motorvarianten Mini Countryman



Alle andere motorvarianten van de Mini Countryman worden voorzien van mild-hybrid techniek met een verbeterd rendement. Verder belooft Mini een vlottere gasrespons voor de Mini Cooper Countryman D. In totaal wordt de vernieuwde Countryman met vier motoren leverbaar. Daarbij ontbreekt vooralsnog de One-benzineversie (105 pk). De snelste dieselvariant, de Cooper SD, staat evenmin op de lijst.



Instapper met 135 pk



De instapper is nu de Cooper Countryman die een geblazen 1,5-liter motor met 136 pk heeft. Deze driecilinder brengt de Countryman in 9,7 tellen naar de 100 km/h. Bij 205 km/h vind de 1.5 het welletjes. De volgende stap in de motorische hiërarchie is de 178 pk sterke de Cooper S Countryman. Hij legt de honderdsprint in 7,5 seconden af en knalt desgewenst door tot 225 km/h. Als vierwielaangedreven ALL4 sprint de Cooper S een fractie sneller (7,3 s), maar moet hij op topsnelheid iets inbinden (222 km/h). De sterkste benzineversie is de al genoemde plug-in hybride Cooper SE Countryman ALL4 (220 pk). Die troeft de Cooper S in de sprint naar 100 km/h af (6,8 s). Daarentegen heeft-ie een lagere topsnelheid (196 km/h).

Eén diesel



Het Countryman-gamma telt vooralsnog maar één dieselvariant, de Cooper D Countryman. Diens tweeliter motor is goed voor 150 pk, een standaardsprint van 9,1 seconden en een top van 213 km/h.



Standaard 8-traps automaat



Ook op transmissiegebied is nieuws te melden. Zo krijgen de Mini Cooper D Countryman ALL4 en de Cooper S Countryman ALL4 standaard een 8-traps Steptronic-automaat. Voor de voorwielaangedreven Cooper D Countryman is deze bak tegen meerprijs leverbaar. Andere motorvarianten beschikken over een handgeschakelde zesbak, die tegen bijbetaling kan worden vervangen door een zeventraps transmissie met dubbele koppeling.

Wanneer komt de vernieuwde Mini Countryman?

In het persbericht over de vernieuwde Mini Countryman ontbreken vooralsnog gegevens over prijzen en leveringstermijnen. Wanneer de auto bij de dealer staat en wat hij gaat kosten, kunnen we dan ook nog niet vertellen.