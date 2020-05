BMW 6-serie Gran Turismo krijgt na 2,5 jaar al een facelift

Om de verkoopsituatie van de BMW 6-serie Gran Turismo even te schetsen: vorig jaar werden in Nederland 147 exemplaren verkocht. Vergelijk dat met de 5-serie - waar in 2019 precies 2448 van 'over de toonbank' gingen - en je ziet hoe weinig gewild de grote hatchback is. De 6-serie GT volgde in 2017 de 5-serie GT op en heeft van de BMW-designers duidelijk een wat aangenamer voorkomen meegekregen. Zijn lijnenspel is nog steeds niet ideaal, maar klopt een stuk beter dan dat van de 5-serie GT.

Nieuwe kleuren en wielen



De vernieuwde 6-serie GT volgt het gebruikelijke faceliftscript: gewijzigd bumpertje hier, andere lichtunits daar, het is allemaal niet heel schokkend. Ook is hij voortaan standaard voorzien van de nieuwste versie van BMW's adaptieve led-koplampen met matrixtechnologie. Optioneel zijn BMW Laserlight-units. Verder staan er vanaf deze zomer nieuwe carrosseriekleuren en lichtmetalen wielen in de optielijst. Het aantal BMW Individual-kleuren is uitgebreid. De belangrijkste wijziging in het interieur is het optionele 12,3-inch infotainmentscherm (10,25-inch standaard).

Mild-hybridsysteem

Nieuw is dat alle motoren voortaan ondersteuning krijgen van een mild-hybridsysteem. Dat betekent dat ze gekoppeld zijn aan een startmotor / generator, die remenergie terugwint en onder meer gebruikt om tijdens het accelereren extra vermogen te leveren (plus 11 pk). Voor de 6-serie GT zijn twee benzinemotoren beschikbaar en drie diesels. Het leveringsprogramma begint bij de viercilinder 630i met 258 pk en 400 Nm. Daarboven staat de 640i, die een 3,0-liter zes-in-lijn met 333 pk en 450 Nm heeft. Hij is er ook met vierwielaandrijving.

Achttraps automaat



De diesels dan. Er is een viercilinder (620d met 190 pk en 400 Nm), gevolgd door twee zescilinders. De 630d is er met achterwielaandrijving of 4WD en is goed voor 286 pk en 650 Nm. De 640d is alleen leverbaar als xDrive en produceert 340 pk en 700 Nm. Alle 6-serie GT-modellen zijn uitgerust met een achttraps automaat en luchtvering achter. Optioneel zijn luchtvering rondom, een meesturende achteras, adaptief onderstel en actieve rolstabilisatie. De lijst met passieve en actieve veiligheidssystemen is zo lang als de 6-serie GT zelf, die overigens rond de 5 meter zit.