AMG-baas Tobias Moers nieuwe topman van Aston Martin

Andy Palmer staat sinds 2014 aan het hoofd van Aston Martin. Hij maakte de noodlijdende sportwagenbouwer weer winstgevend, maar was ook verantwoordelijk voor de desastreuze beursgang in 2018. De beurswaarde van Aston Martin is in twee jaar tijd gedaald van zo'n 4 miljard pond naar minder dan 500 miljoen pond. Daarbij gaat het de laatste tijd steeds slechter met het merk. De nieuwe Vantage is niet het verkoopsucces waarop Aston Martin had gehoopt en de coronacrisis heeft het er alleen maar erger op gemaakt.

DBX en Valkyrie



Begin dit jaar kreeg Aston Martin een kapitaalinjectie van een groep investeerders onder leiding van miljardair Lawrence Stroll. De eigenaar van het Racing Point F1-team schrijft dat het tijd is voor "nieuw leiderschap" om de plannen voor Aston Martin uit te voeren. De fabrikant zet de komende tijd vol in op zijn eerste suv - de DBX - en gaat zich sterk richten op sportwagens met middenmotor. Er zijn er drie onderweg: de Valkyrie, Valhalla en Vanquish.

Deal met Daimler



Tobias Moers is niet onbekend met Aston Martin. Daimler AG - de moedermaatschappij van Mercedes-Benz en Mercedes-AMG - sloot in 2013 een deal met het Britse bedrijf om motoren en elektronica te leveren. De nieuwe Vantage, DB11 en DBX maken gebruik van een twinturbo V8 van AMG. De boordelektronica en het infotainmentsysteem komen van Mercedes-Benz. De V12-motor in de DB11 en DBS Superleggera is een eigen creatie van Aston Martin.