Volkswagen moet eigenaren sjoemeldiesels schadevergoeding betalen

Even een korte reminder: in 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen jarenlang de boel besodemieterd had. In de dieselmodellen van het bedrijf zat een stukje software verborgen dat kon detecteren wanneer een auto op een rollenbank werd getest en schakelde de motor dan over op een schoon programma. Op die manier leidde Volkswagen de autoriteiten om de tuin. Want op de openbare weg stootten de diesels van het merk vele malen meer schadelijke stoffen uit dan toegestaan.

Volkswagen Sharan

Dieselgate - zoals de affaire al snel werd genoemd - heeft Volkswagen tientallen miljarden euro's aan boetes en schadevergoedingen gekost, vooral in de Verenigde Staten, waar het bedrog werd ontdekt. In Europa lopen tienduizenden rechtszaken tegen Volkswagen. Het Bundesgerichtshof in de Duitse stad Karlsruhe heeft net uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door de koper van een Volkswagen Sharan. Hij wilde het volle aankoopbedrag terug van Volkswagen.

Systematisch bedrog



Volkswagen weigerde. Volgens de fabrikant functioneerde de auto gewoon naar behoren, wat tot op zekere hoogte natuurlijk ook zo is: de klant merkt helemaal niets van de werking van de sjoemelsoftware. De rechter is het daar niet mee eens. Volkswagen heeft niet alleen de autoriteiten op een systematische manier bedrogen, maar ook zijn klanten, luidt de uitspraak. De eigenaar van de Sharan krijgt nu een deel van zijn aankoopbedrag terug, met daarbovenop rente.

Precedent voor lopende zaken



De beslissing van de rechter is belangrijk, want het schept een precedent voor de ongeveer 50.000 lopende zaken tegen Volkswagen. In april heeft Volkswagen een schikking getroffen met 240.000 klanten, die samen 750 miljoen euro krijgen (tussen de 1350 en 6250 euro per persoon). Aan de overkant van Het Kanaal loopt een zaak waarin 90.000 Britse klanten gezamenlijk Volkswagen hebben aangeklaagd. De uitspraak van de rechter wordt zeer binnenkort verwacht.