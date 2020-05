Ferrari schiet in Monaco vervolg op C’était un Rendez-vous

Hoewel, onveilig ... Ferrari had afgelopen zondagmorgen - op de dag dat de Grand Prix van Monaco zou zijn verreden als het coronavirus geen roet in het eten had gegooid - de straten van Monaco laten afzetten voor de publiciteitsstunt. Formule 1-rijder Charles LeClerc kon zich dus maximaal concentreren op een bliksemsnelle ronde over het befaamde circuit. In zijn Ferrari SF90 Stradale - 1000 pk, 2,5 seconden naar 100 km/h, top van 340 km/h - klokte hij een snelheid van maximaal 240 km/h op weg naar de nog mysterieuze 'Grand Rendez-vous'. Voor de regie van de korte film - die op 13 juni uitkomt - tekent Claude Lelouch, de man die in 1976 ook C'était un Rendez-vous maakte. In die culthit raast een Ferrari 275GTB op hoge snelheid door de (bijna) lege straten van Parijs, op weg naar de Sacré-Cœur in Montmartre.



Périphérique naar Montmartre

Het concept van de originele C'était un Rendez-vous (Het is een afspraak) is eenvoudig. We zien de hele 8 minuten durende rit vanaf de voorbumper van de auto. Een onbekende chauffeur negeert alle verkeersregels en racet op hoge snelheid van de Périphérique via de Arc de Triomphe, Place de la Concorde en Champs-Élysées naar Montmartre. Hij rijdt door rood, gaat over de stoep en trekt zich niets aan van eenrichtingswegen. Op de heuvel voor de Sacré-Cœur komt de man tot stilstand. Hij stapt uit en omhelst een jonge vrouw die op hem staat te wachten, met op de achtergrond het uitzicht over Parijs.

Mercedes-Benz 450 SEL 6.9



Lelouch filmde alles in één lange take op een vroege morgen (rond 05:30) in de zomervakantie en gebruikte daarvoor zijn eigen auto: een Mercedes-Benz 450 SEL 6.9. De grote Duitse sedan wordt aangedreven door een 6,8-liter V8 met 290 pk en 549 Nm. Volgens Lelouch haalde hij er een snelheid mee van 200 km/h op de 1,3 kilometer lange Avenue Foch. Voor het effect monteerde de regisseur het V12-geluid van een Ferrari 275 GTB over de film.



Vrouw en hond van de sokken



Lelouch zat zelf achter het stuur en rekende erop dat de straten zo goed als leeg zouden zijn. Toch is de dollemansrit levensgevaarlijk. Op een bepaald moment gaat Lelouch vlak achter een overstekende vrouw langs, rijdt hij een vrouw en hond van de sokken op het trottoir en begint een man in de verte te rennen om veilig de straat te kunnen oversteken. Lelouch kreeg tijdens het filmen hulp van zijn assistente Élie Chouraqui, die met een portofoon in de Rue de Rivoli stond om hem te waarschuwen voor verkeer achter een blinde bocht. De walkietalkie werkte niet, aldus Lelouch later.



Gemiddelde snelheid van 78,7 km/h



Liefhebbers hebben berekend dat Lelouch met zijn Mercedes in 8 minuten een afstand van 10,5 kilometer heeft afgelegd. Zijn gemiddelde snelheid komt dus uit op zo’n 78,7 km/h, door het hart van Parijs. Toen C’était un rendez-vous uitkwam, was de reactie van het publiek dan ook niet mals. Lelouch geeft toe dat hij gevaarlijk bezig was, maar verdedigt zichzelf door te zeggen dat hij gestopt zou zijn als hij een onverantwoorde situatie tegen zou zijn gekomen.