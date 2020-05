Waarom McLaren zijn historische Formule 1-auto's wil verpanden

McLaren heeft dringend geld nodig. En om investeerders over de streep te trekken, biedt het bedrijf zijn hoofdkwartier en historische collectie F1-auto's als onderpand aan. Maar dat heeft nu tot ruzie met bestaande investeerders geleid, want die beweren dat McLaren zijn klassieke racewagens niet twee keer kan verpanden.



Ron Dennis



Ze wijzen naar een deal uit 2017, toen McLaren financiële middelen nodig had om voormalig directeur Ron Dennis uit te kopen. Er werd toen 525 miljoen pond opgehaald, met - zo zeggen de investeerders - onder meer de verzameling F1-wagens als onderpand. Ze hebben een advocaat in de arm genomen om McLaren terug te fluiten.



Geen overheidssteun



Volgens de Financial Times is McLaren de nieuwe financieringsronde gestart omdat het geen overheidssteun krijgt. De fabrikant van modellen als de 720S, Senna en Speedtail had bij de Britse regering aangeklopt voor 150 miljoen pond aan overheidssteun, maar dat verzoek is afgewezen. In maart heeft McLaren een kapitaalinjectie van 300 miljoen pond gekregen van het staatsinvesteringsfonds van Bahrein.

Ook geen Formule 1



McLaren is dubbel getroffen door de coronacrisis. Niet alleen is de verkoop en productie van supersportwagens op een laag pitje komen te liggen, ook mist de renstal van McLaren inkomsten uit de Formule 1. Door de Covid-19-uitbraak is de start van het F1-seizoen 2020 uitgesteld. De hoop is dat het kampioenschap in juli kan beginnen, maar de organisatoren houden nog steeds een slag om de arm.