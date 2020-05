Elektrische Ford Mustang Mach-E uitgesteld naar 2021

De vertraging zat eraan te komen. Net als alle andere autofabrikanten ter wereld moest Ford fabrieken sluiten als gevolg van de coronapandemie. De productie van de Mustang Mach-E wordt nu weer opgestart, maar desondanks gaat het niet lukken om de eerste auto's voor 2021 in Nederland te krijgen.

Van 8 naar 12 procent



En op onze door bijtelling gedreven zakelijke markt is dat een aanzienlijk probleem. Dit jaar geldt voor volledig elektrische auto's nog een bijtelling van 8 procent over de eerste 45.000 euro; in 2021 gaat dat naar 12 procent over de eerste 40.000 euro. En aangezien de vanafprijs van de Mustang Mach-E op net geen 50.000 euro ligt, scheelt dat leaserijders behoorlijk.

Vanaf 49.925 euro



Nou neemt dat niet weg dat Ford zijn klanten met de Mustang Mach-E een prima aanbieding doet. De suv is er vanaf 49.925 euro. Het gaat dan om de basisversie met 75,7-kWh batterij, een 258 pk sterke elektromotor op de achteras en een actieradius van 450 kilometer. De variant met 4WD kost 57.665 euro en heeft een gecombineerd vermogen van 337 pk en 565 Nm koppel. Zijn bereik komt iets lager uit op 420 kilometer.

Bereik van 600 kilometer

Dan zijn er nog twee modellen met een 98,8-kWh accu. De achterwielaandrijver (met 258 pk) heeft een actieradius van 600 kilometer en kost 58.0755 euro. Bij de 67.140 euro kostende AWD (met 337 pk) lever je 60 kilometer in. De voorlopig duurste Mustang Mach-E is de First Edition. Ford heeft die gebaseerd op de vierwielaangedreven uitvoering met 98,8-kWh accu en vraagt er 70.940 euro voor.