'Aston Martin-topman Andy Palmer wordt vervangen door AMG-baas'

De reactie van Aston Martin komt na een artikel in de Financial Times, waarin werd geschreven dat topman Andy Palmer op dinsdag 26 mei zal worden vervangen door AMG-leider Tobias Moers. "Aston Martin Lagonda is bekend met de recente speculatie in de pers", schrijft de fabrikant in een verklaring. "Het bedrijf bevestigt dat het de managementstructuur onder de loep aan het nemen is en zal daar binnenkort over berichten."

Lawrence Stroll



Aston Martin verkeert in zwaar weer. Eerder dit jaar kreeg de sportwagenbouwer een kapitaalinjectie van miljardair Lawrence Stroll, die samen met andere investeerders 25 procent van de aandelen overnam. Een klein deel daarvan is doorverkocht aan een groep onder leiding van Toto Wolff, de directeur van het Mercedes-AMG Formule 1-team.

Dieprode cijfers



In de eerste drie maanden van dit jaar heeft Aston Martin een verlies geleden van 119 miljoen pond. Er werden slechts 578 auto's verkocht, wat een daling van 45 procent is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In China en Noord-Amerika gingen de verkopen met respectievelijk 86 en 57 procent onderuit. Europa deed het nog het minst slecht, met een daling van 30 procent.

Laagterecord op de beurs



Het slechte nieuws werd op de beurs ontvangen met een nieuw laagterecord voor Aston Martin. De beurswaarde van het bedrijf dook voor het eerst onder de 500 miljoen pond; bij de beursgang in 2018 lag die nog op ruim 4 miljard pond. Aston Martin verwacht overigens dat april, mei en juni qua verkopen nog veel slechter zullen verlopen en probeert overheidssteun te krijgen en geld te lenen bij de banken.



Focus op de DBX



Om het tij te keren heeft Andy Palmer een nieuw productplan gepresenteerd met daarin vooral de focus op de DBX. Aston Martin verwacht veel van zijn eerste suv. De elektrische Rapide E is afgeschoten. De lancering van de Valkyrie en Valhalla - beide extreem krachtige supersportwagens met middenmotor - hebben nu voorrang.

Van Nissan naar Aston Martin



Palmer begon zijn carrière als technicus bij Rover en werkte zich daarna in twintig jaar op van business administration manager bij het Nissan Technical Centre Europe naar Chief Planning Officer van Nissan. In 2014 stapte hij over naar Aston Martin, waar hij de kleine fabrikant weer naar winstgevendheid leidde.