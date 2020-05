De organisatie van het Concours d'Elegance maakt het nieuws vandaag bekend op BNR. "Het is gewoon heel erg moeilijk om een vergunning te krijgen en je wilt er toch een mooi autofeest van maken. Er zijn zoveel moeilijkheden, dat we het niet zien zitten", aldus organisator Jan-Peter Nijmeijers. Het evenement wordt dan ook doorgeschoven naar augustus volgend jaar.

Coronaveilig

Het zat er ook wel een beetje in. De nieuwe datum in september had in principe gekund (het verbod op grote evenementen geldt tot 1 september dit jaar), maar het is kennelijk toch een hele klus om de benodigde paperassen te krijgen. Dat zal ook te maken hebben met de inrichting van het Concours d'Elegance, die natuurlijk dit jaar op een coronaveilige manier moet gebeuren.

Ruim 13.000 bezoekers



Vorig jaar was het Concours d'Elegance een succes. Volgens de organisatoren bezochten 13.000 bezoekers op 25 en 26 augustus Paleis Soestdijk. Dat is evenwel een stuk minder dan dat de laatste editie op Het Loo trok. In 2018 noteerden de organisatoren van het Apeldoornse concours ruim 25.000 bezoekers. Maar eerlijk is eerlijk: dat evenement duurde drie dagen.

Goodwood-achtig

Autowereld.com was in 2019 op het Concours d'Elegance op Paleis Soestdijk. En de nieuwe locatie viel bij ons goed in de smaak, want de tuinen rondom de voormalige residentie van Bernhard en Juliana gaf het event een bijna Goodwood-achtige uitstraling. Het enige nadeel vorig jaar was het weer. De temperatuur kwam op zondag uit op meer dan 35 graden. Kijk hier voor een foto-impressie.