Wij dachten dat de Nissan GT-R50 by Italdesign in december vorig jaar al klaar was, maar dat hebben we mis kennelijk. Toen toonde Nissan computertekeningen van het productiemodel (dat nauwelijks verschilt van de concept car uit 2018). Nu mag de GT-R50 ook daadwerkelijk de weg op en begint de gelimiteerde productie van vijftig exemplaren.