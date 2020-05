Vind je de BMW X7 al agressief? Kijk dan eens naar deze Alpina XB7

De nieuwe BMW 4-serie, M3 en M4 krijgen een soort hazetanden: tot en met de onderbumper uitgerekte 'nieren'. Het is de nieuwste designrichting van BMW, waar al sinds de introductie van de huidige 7-serie - die met die enorme stampotstamper voorop - veel discussie over is. De X7 is ook een splijtzwam; het lijkt erop dat hij voor Europa veel te groot en 'in your face' is. En dat klopt. De monster-suv is ontworpen voor China en de VS, waar het veel geaccepteerder is om anderen de ogen uit te steken met je rijkdom.

23-inch wielen



Alpina heeft geprobeerd om er zijn ingetogen sportieve sausje overheen te gieten. En dat heeft de X7 eigenlijk alleen maar agressiever gemaakt. De heren en dames uit Büchloe maten hem een andere voorspoiler aan (met de merknaam Alpina onderop), gaven hem vier uitlaatmonden en schoeiden hem met 21 of 23 inch twintigspaaks Alpina-wielen. Uiteraard is de Alpina XB7 te krijgen in de bekende kleuren Alpina Blau of Alpina Grün II, met striping over de zijkant, of zonder.

Topsnelheid van 290 km/h



Dankzij het vermogen van zijn 4,4-liter twinturbo V8 gaat de bijna 2700 kilo wegende suv in 4,2 seconden op 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 290 km/h. De achtcilinder van de XB7 levert 621 pk en 800 Nm, waarmee de suv de sterkste Alpina ooit is. De Alpina B5 en B7 (gebaseerd op de 5-serie en 7-serie) hebben dezelfde krachtbron en halen daar 608 pk uit. De XB7 kost in Duitsland 'slechts' 155.000 euro. In Nederland heb je te maken met BTW en BPM, waardoor je dik boven de twee ton gaat uitkomen.