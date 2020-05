Europese autoverkopen daalden in april met 76,3 procent

Waarom zijn de april-cijfers zo belangrijk? Omdat ze de resultaten laten zien van de eerste volledige maand onder 'lockdown'. Al zijn de regels met betrekking tot het coronavirus natuurlijk in alle zevenentwintig EU-landen anders. Afgelopen maand gold in Italië en Spanje bijvoorbeeld een bijna complete lockdown. En dat is te zien aan de dramatische autoverkopen. Sterker, in Italië en Spanje was in april nauwelijks sprake van autoverkopen, want de markten gingen daar respectievelijk met 97,6 en 96,5 procent onderuit.

Nederland deed het 'goed'

In april 2019 lag het aantal registraties in Europa op precies 1.143.046 auto's. Afgelopen maand bleef daar slechts 270.682 van over. Duitsland deed het nog redelijk goed, met een daling van 61,1 procent; in Frankrijk verdampte 88,8 procent van de markt. Bij ons 'viel het mee'. In Nederland werden in april 53 procent minder auto's geregistreerd: 15.373 tegenover 32.701.

Bovag en Rai Vereniging



Veel autofabrikanten zijn inmiddels weer gestart met de productie. Bovag en Rai Vereniging zijn alleen bang dat de verkopen achter zullen blijven, ook door de economische onzekerheid. Ze pleiten voor een slooppremie voor oude auto's. Die zou niet alleen de economie stimuleren, maar er ook voor zorgen dat het Nederlandse wagenpark vergroend. Vanaf 1 juli begint de overheid met een aanschafsubsidie op elektrische auto's voor particulieren.

Kia Niro aan kop

De vijf meest geregistreerde merken in Nederland waren Volkswagen (1750 auto's), Kia (1642), Peugeot (1147), Toyota (1036) en Renault (1026). Als we naar de modellen kijken, dan ging de Kia Niro in april aan kop. Van de compacte cross-over zijn 690 exemplaren geregistreerd; hoeveel daarvan volledig elektrisch zijn, is niet uitgesplitst. De rest van de top vijf bestond uit de Volkswagen Polo (431 auto's), Ford Focus (404), Kia Picanto (383) en Renault Clio (379).