Top 10: Het beste van honderd jaar Mazda

Mazda R360 (1960 – 1966)

Bestaat Mazda – spreek uit ‘matsuda’ – echt honderd jaar? Ja, maar niet onder de naam Mazda. Het bedrijf werd in 1920 opgericht als machinefabriek Toyo Cork Kogyo, die pas veertig jaar later met zijn eerste auto kwam. De Mazda R360 was een zogenoemde kei car, een piepklein coupeetje met een luchtgekoelde motorfietsmotor dat in Japan profiteerde van een lagere wegenbelasting. Er was ook een pick-upvariant van de R360.

Mazda Cosmo Sport (1967 – 1972)

Nee, de Mazda Cosmo Sport is niet – zoals dat misschien lijkt – een cabriolet met een gemonteerde hardtop. De bloedmooie sportcoupé is een van de allereerste productieauto’s met een wankelmotor met twee rotoren (de andere was de NSU Ro 80). In de Series I was de krachtbron 110 pk sterk. In de Series II kwam daar 20 pk bij. Mazda bouwde tussen 1967 en 1972 net geen 1200 exemplaren van de Cosmo Sport.



Mazda Luce Rotary Coupé (1969 – 1972)

Als je denkt ‘hé, die Mazda Luce Rotary Coupé heeft Italiaanse trekjes’, dan heb je gelijk. De elegante lijnen van de Japanse tweedeurs komen uit de pen van meesterdesigner Giorgetto Giugiaro, die eind jaren zestig bij Bertone werkte. De Luce Rotary Coupé is nog steeds de enige voorwielaangedreven Mazda met rotatiemotor ooit gemaakt. De productieteller bleef in 1972 steken op minder dan 1000 stuks.



Mazda 323 (1977 – 1980)

Het model waarmee de grote expansie van Mazda begon was een curieuze mix tussen oud en nieuw. Hij stond bijvoorbeeld nog op een achterwielaangedreven platform, wat de interieurruimte niet ten goede kwam. Deze 323 en latere modellen groeiden in Europa uit tot een succes. Eind jaren negentig kwam de klad erin. Mazda besloot daarom afscheid te nemen van de bekende aanduiding. Ervoor in de plaats kwam de Mazda3.

Mazda RX-7 (1978 – 1985)

Wat moet het publiek raar opgekeken hebben toen Mazda in 1978 de RX-7 introduceerde. Hij oogde radicaal anders dan de RX-3, die hij verving. Het spitse, aerodynamische uiterlijk van de sportwagen werd op papier gezet door Matasaburo Maeda, de vader van de huidige Mazda-designbaas Ikuo Maeda, die zo’n twintig jaar geleden de RX-8 ontwierp. De eerste generatie RX-5 had een 1,5-liter wankelmotor, wat kopers in Japan een belastingvoordeel opleverde.



Mazda 323F (1989 – 1994)

Japanse merken goochelen vaak met namen. In het thuisland heette deze sportief ogende hatchback Mazda Familia Astina en ook is de 323F geleverd als 323 Astina en Eunos 100. Welke typeaanduiding er ook achterop stond, de 323F was altijd een opvallend goed gelijnde verschijning, met een subtiele wigvorm, een geïntegreerde spoiler die om de hele achtersteven gebogen zit en natuurlijk een setje opklappende koplampen.



Mazda MX-5 (1989 – 1998)

Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Mazda pakte het concept van de Lotus Elan en verbeterde het nog verder. Zelfs in het uiterlijk van de MX-5 is zijn Britse voorbeeld terug te vinden. Kijk maar eens naar dat afgeronde neusje, die laaggeplaatste grille en die kenmerkende klapkoplampen. De MX-5 – de Amerikanen kennen hem als Miata – staat inmiddels vermeld in het Guinness Book of Records als bestverkochte sportauto aller tijden.







Mazda 787B (1990 – 1991)

Begin jaren negentig was de spectaculaire Groep C-raceklasse nog populairder dan de Formule 1. Op Le Mans haalden prototypes van Mercedes-Benz, Peugeot, Nissan, Jaguar en Porsche snelheden van meer dan 400 km/h. Mazda was in het deelnemersveld de vreemde eend, want de 787B had een oorverdovend huilende rotatiemotor aan boord. Een 900 pk sterke krachtbron, waarmee de oranje-groen gekleurde racer als eerste Japanse auto de 24 uur van Le Mans won.



Mazda 121 (1991 – 1996)

De enige leuke Mazda 121. Want het guitige bolhoedje stak fel af tegen de zieltogend saaie andere 121-generaties, die gebaseerd waren op de Ford Festiva en de Ford Fiesta. Deze 121 maakte in 1990 zijn Japanse debuut als Autozam Revue. In die tijd had Mazda drie submerken: Autozam, Eunos en ɛ̃fini (op volgorde van prijsniveau). Ze moesten half jaren negentig het veld ruimen toen Japan in een fikse economische crisis terechtkwam.



Mazda MX-3 (1991 – 1998)

De Giant Suzuki, de Fiat Panda waarin je iedereen uitlacht, de Peugeot 206 waar een olifant op ging zitten: sommige autoreclames blijven je een leven lang bij. En dat geldt ook voor de zes springende kabouters van Mazda. Ze moesten de zuigers voorstellen van de 1,8-liter V6 voor in de MX-3. De K8 – zoals Mazda de motor noemt – is een van de kleinste zescilinders ooit in een productieauto. Met z’n cilinderinhoud van minder dan 2000 cc viel hij in Japan in een lagere wegenbelastingklasse.