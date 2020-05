Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Vijfjarig jochie steelt suv om Lamborghini te gaan kopen

Eigenlijk zouden we fronsend en met een opgeheven vingertje moeten schrijven dat dit hartstikke gevaarlijk is; dat de kleine dief een flink pak rammel verdient voor wat hij heeft gedaan. Maar we kunnen het niet. Dat je op zo'n jonge leeftijd de suv van je moeder steelt om met 2 dollar op zak een Lamborghini te gaan kopen ... Respect!

+ 'Filedruk neemt blijvend af door de coronacrisis'

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor onze mobiliteit en leefomgeving. Dat concludeert RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck naar aanleiding van een reizigersonderzoek door Maurice de Hond. Een groot deel van de mensen die nu thuiswerken, blijft dat in de toekomst doen. Dat resulteert onder meer in een blijvend lagere filedruk.

+ Jonge Nederlander ontwerpt extreme Bugatti-racer

Vijf jaar geleden zette de jonge Nederlander Andries van Overbeeke een paar indrukwekkende Formule 1-ontwerpen online. Ze leverden hem een prestigieuze stage bij Bugatti op, waar hij deze buitenissige racewagen tekende; een soort Bugatti Vision Gran Turismo, maar dan een paar tandjes futuristischer.

- Stuurwiel valt van gloednieuwe Tesla Model 3 af

We wisten dat de bouwkwaliteit van Tesla niet best is, maar dat het er zó slecht mee gesteld is ... Een eigenaar van een net nieuwe Model 3 in Engeland had zomaar opeens het stuur van zijn elektrische zakensedan in handen. Gelukkig gebeurde dat niet onderweg, maar toen hij de auto na een rit van zo'n 30 kilometer achteruit inparkeerde.

- Aston Martin diep in het rood door coronacrisis



Aston Martin kon die coronacrisis er echt niet bij hebben. Het ging voor die tijd al niet goed met de Engelse sportwagenbouwer en nu nog veel minder. In de eerste drie maanden van dit jaar heeft Aston Martin een verlies moeten incasseren van 119 miljoen pond. Omgerekend zo'n 134 miljoen euro.

- Tesla heeft lak aan lockdown en heropent fabriek gewoon



In Alameda County - waar de Tesla-fabriek in Fremont, Californië is gevestigd - golden afgelopen week nog steeds strenge lockdownregels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tesla-topman Elon Musk interesseert dat kennelijk niet, want hij heeft de productie in het vorige weekend gewoon opgestart.