Waarom Ferrari pas na 2025 met een elektrische sportauto komt

Ferrari doet echter wel voorzichtig aan wat ontwikkelingswerk. Dit jaar lekten patenttekeningen uit, waaruit blijkt dat er in Maranello gewerkt wordt aan een elektrische tweezitter met een elektromotor bij ieder wiel. Maar verkoopdirecteur Enrico Galliera wil het daar niet over hebben tegenover Autocar. Volgens hem duurt het nog ten minste vijf jaar voordat er een stekker-Ferrari op de markt komt.

Batterijtechnologie niet goed genoeg



"Er zijn concurrenten in aantocht waar we zeker naar gaan kijken", zegt Galliera over de Lotus Evija en Pininfarina Battista. "Maar zullen die een probleem vormen voor Ferrari? Ik denk het niet." Ook is hij niet bang dat Ferrari de boot gaat missen. "Wij denken dat batterijtechnologie op dit moment nog niet goed genoeg is voor toepassing in een supercar. Het duurt nog wel vijf jaar voordat het kan."

Klanten waarderen EV-techniek



"Maar", gaat Galliera verder, "we gaan niet zomaar met een elektrische Ferrari komen. Als we een nieuwe technologie introduceren, dan moet dat iets toevoegen aan onze modellen. We hebben zeker klanten die EV-technologie waarderen. Ze gebruiken bijvoorbeeld 's ochtends de EV-modus [van de SF90 Stradale] om stilletjes weg te rijden en schakelen later over op de verbrandingsmotor om die typische Ferrari-sound te horen."

Hoe zit het met motorgeluid?



Daarover gesproken: hoe gaat Ferrari om met motorgeluid als er straks toch een elektrisch model op de markt komt. "Dat is een interessante vraag. We werken er hard aan, maar ik ga je niet vertellen of we al een antwoord hebben gevonden of niet. Maar op het moment dat er een elektro-Ferrari komt, zullen we zeker een antwoord klaar hebben. En ik beloof je: het zal een elegant antwoord zijn."