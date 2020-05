Aston Martin diep in het rood door coronacrisis

In het eerste kwartaal van 2020 heeft Aston Martin niet meer dan 578 auto's verkocht. En dat betekent een daling van 45 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In China en Noord-Amerika gingen de verkopen met respectievelijk 86 en 57 procent onderuit. Europa deed het nog het minst slecht, met een daling van 30 procent. Al wordt het echte effect van de coronamaatregelen in Noord-Amerika en Europa pas in het tweede kwartaal zichtbaar.

Laagterecord op de beurs



Het slechte nieuws werd op de beurs ontvangen met een nieuw laagterecord voor Aston Martin. De koers kwam op woensdag uit op 32,5 cent per aandeel. Daarmee is de beurswaarde van de fabrikant voor het eerst onder de 500 miljoen pond gekropen. Bij de beursgang van het bedrijf lag die nog op ruim 4 miljard pond. Aston Martin verwacht dat april, mei en juni nog veel slechter zullen verlopen en probeert overheidssteun te krijgen en geld te lenen bij de banken.

Alle hoop op de DBX



Lichtpuntje is dat de achttien Aston Martin-dealers in China inmiddels open zijn en dat de productie van de aankomende Aston Martin DBX weer is opgestart. De eerste exemplaren van de sportieve luxe-suv moeten - volgens plan - in de zomer worden uitgeleverd. Aston Martin heeft zijn hoop gevestigd op de populariteit van de DBX om te kunnen overleven. Om kosten te besparen is onder meer de volledig elektrische Rapide E in de ijskast gezet.



Kapitaalinjectie

Aston Martin heeft wat lucht gekregen door een kapitaalinjectie. Een groep investeerders onder leiding van de Canadees Lawrence Stroll heeft honderden miljoenen in het bedrijf gestoken in ruil voor 25 procent van de aandelen. Stroll dacht te kunnen profiteren van de lage koers van het aandeel Aston Martin en de verwachte populariteit van de DBX, waardoor de koers weer zou gaan stijgen. Maar toen kwam de coronacrisis om de hoek kijken.

Lawrence Stroll



Stroll heeft een vermogen van meer dan 2 miljard euro. De vader van Formule 1-coureur Lance Stroll en eigenaar van het Racing Point F1-team heeft zijn geld verdiend door in modemerken te investeren: Pierre Cardin, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger en Michael Kors. In de autowereld is Stroll bekend om zijn Ferrari-verzameling, die naar verluidt de meest waardevolle ter wereld is. Onderdeel van zijn overeenkomst met Aston Martin is dat het team van Racing Point F1 een andere naam krijgt. Het gaat Aston Martin F1 heten.

Vantage is weinig populair



Zoals gezegd gaat het al een tijd niet goed met Aston Martin. In de laatste jaren heeft het merk zijn modellengamma vernieuwd: beginnend met de DB11 in 2016. Daarna volgden de nieuwe Vantage en de DBS Superleggera, die beide in 2018 hun debuut maakten. Helaas is de Vantage niet het succes waarop Aston Martin had gehoopt. De verkopen vallen tegen en dat vertaalt zich in een dalende omzet en winst. Bij Aston Martin wordt de komende tijd in de kosten gesneden: er zullen banen verloren gaan en de introductie van het submerk Lagonda wordt uitgesteld naar 2025.