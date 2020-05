Pardon? Hoeveel kost de Mercedes-AMG GLS 63 4Matic?!

Auto's als de BMW X7 en Mercedes-Benz GLS belichamen alle negatieve stereotypen over suv's. Ze zijn agressief, poenerig, nodeloos groot en veel te zwaar. En dat geldt misschien wel het meest voor deze AMG-variant van de GLS. In de binnenspiegel blinkt hij je tegemoet met zijn verchroomde 'Panamericana'-grille, om je daarna in te halen met een diepe achtcilinderbrul uit zijn vier vierkante uitlaatpijpen.

Twinturbo V8 met mild hybrid-systeem



De soundtrack wordt gecomponeerd door een twinturbo V8 met 612 pk en 850 Nm. Eentje die hulp krijgt van een mild hybrid-systeem dat bij het accelereren kortstondig 22 pk extra levert. In totaal is er dus 634 pk beschikbaar. Een vermogen dat licht werk maakt van de 2500 kilo wegende GLS. Alsof het niets is, slingert de V8 de Mercedes-AMG in 4,2 seconden naar 100 km/h.

Topsnelheid van 250 of 280 km/h



Bij 250 km/h grijpt de begrenzer onverbiddelijk in. Mits je hem wat geld toeschuift en het Driver's Package bestelt. Dan worden de teugels gevierd tot 280 km/h voor - en wij citeren Mercedes - "een nóg sportiever gevoel". En een nog dramatischer brandstofverbruik ongetwijfeld. Want ook als je rijdt als Stoffel de Schildpad gaat er al 1 liter op 8,4 kilometer doorheen.

Ruim 90.000 euro naar vadertje staat



En dat vertaalt zich natuurlijk in een dikke BPM-boete. Als je 226.310 euro aftikt voor een Mercedes-AMG GLS 63 4Matic betaal je 91.110 euro aan de staan, verdeeld over 28.077 euro BTW en 63.033 euro BPM. De andere twee GLS-varianten - de GLS 400d en GLS 580 - staan voor respectievelijk 129.594 en 152.717 euro in de prijslijst.

Audi RS Q8 en Bentley Bentayga Speed



Heeft de GLS 63 concurrenten? Nee, eigenlijk niet. Audi heeft een 600 pk leverende RS Q8 voor 199.700 euro, maar die is een maatje kleiner. Een betere vergelijking is met de Bentley Bentayga Speed, die 635 pk uit een twinturbo W12 haalt. De Engelsman begeeft zich in hetzelfde vaarwater als de GLS 63, maar gaat met zijn vanafprijs over de 300.000 euro heen.