Tesla heeft lak aan lockdownregels, heropent fabriek gewoon

Musk laat zich de laatste tijd sowieso al niet van zijn beste kant zien. Hij heeft het coronavirus gebagatelliseerd op twitter, allerlei onwaarheden gepost (kinderen zijn immuun voor het virus) en de lockdownregels van de overheid 'fascistisch' genoemd. De laatste weet is Musk vooral kwaad omdat zijn fabriek nog niet open mag. Hij heeft gedreigd de 'Gigafactory' uit Fremont weg te halen en klaagde Alameda County aan vanwege de lockdownmaatregelen.

Musk bevestigt productie



Begin deze week spraken twee anonieme Tesla-medewerkers met de website The Verge. Volgens hen zijn er dit weekend zo'n tweehonderd Model 3- en Model Y-exemplaren gebouwd in Fremont. Musk bevestigde het verhaal in een tweet: "Tesla herstart de productie vandaag tegen de regels van Alameda County in. [...] Als er daarom iemand gearresteerd wordt, dan moet alleen ik dat zijn."

Gooit eigen glazen in



Het lijkt erop dat Musk daarmee zijn zijn eigen glazen ingooit, want volgens Alameda County-woordvoerder Scott Haggerty waren Tesla en het regiobestuur dichtbij een overeenkomst om de Fremont-fabriek op 18 mei weer te openen. Volgens Haggerty werkten beide partijen aan een plan om de duizenden Tesla-werknemers tijdens de productie veilig te houden. Alameda County wachtte nog op voorstellen van Tesla.

Vervolging ja of nee



Waarom Musk nou niet gewoon even heeft gewacht, is een raadsel. "De samenwerking met Tesla was goed", aldus Haggerty. "Wat ons betreft was Tesla op 18 mei weer open gegaan. En volgens mij wist Elon dat. Maar hij wilde kennelijk per se deze week open." In een verklaring zegt Alameda County dat het nu aan de politie van Fremont is om te besluiten tot vervolging over te gaan of niet.