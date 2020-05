Tesla-bouwkwaliteit: Stuurwiel valt van gloednieuwe Model 3 af

Tesla krijgt de bouwkwaliteit maar niet op orde. Ook de nieuwe Model Y wordt afgeleverd met afwijkingen in de lak, scheve panelen, missende onderdelen, et cetera. Een kersverse Model 3-eigenaar keek echter wel heel raar op. Hij had de auto net een maand toen het stuurwiel opeens losliet. Zoals gezegd, niet toen hij onderweg was, maar toen hij terugkeerde en achteruit zijn oprijlaan opreed. Volgens de man had zijn Model 3 al meerdere problemen.

Missende bout



Gelukkig heeft Tesla de auto snel opgehaald en de volgende dag teruggebracht met een vastgezet stuurwiel. Tegenover de New York Post zei de eigenaar: "Tesla heeft bevestigd dat het stuurwiel niet vastzat met een bout. Ze gaan nu kijken wat er tijdens de productie is misgegaan."



Ford Fusion



Overigens is Tesla niet de enige fabrikant waarbij dit is gebeurd. Onder meer Ford heeft in de Verenigde Staten problemen gehad. Kopers van de Ford Fusion - een sedan die overeenkomsten heeft met de Mondeo - rapporteerden loszittende stuurwielen. Ford zag zich genoodzaakt om in 2018 bijna anderhalf miljoen auto's terug te roepen. Bij de Fusion was de bevestigingsbout door een ontwerpfout niet lang genoeg. Bij de Tesla Model 3 miste de bout gewoon helemaal.