Geen verrassing! De Tesla Roadster is uitgesteld

We schrijven 'duh!' omdat de oorspronkelijke introductiedatum al in 2017 ongeloofwaardig leek. En datzelfde geldt voor de specs. Volgens Elon Musk - de hyperbool aan het hoofd van Tesla - zou de nieuwe Roadster een 200-kWh batterij krijgen, een actieradius van 1000 kilometer, drie elektromotoren met 10.000 Nm koppel en een topsnelheid van meer dan 400 km/h. Dat de targa-achtige sportwagen snel is, zagen we in een Youtube-video. Passagiers in de Tesla konden alleen maar 'aaaaaaaaaarrggghhh' uitbrengen op het moment dat ze in 1,9 seconden van stilstand naar 60 mph (97 km/h) werden afgevuurd (zie video).

Enorme aanbetaling



Hoe dan ook, misschien zijn we te hard. Misschien krijgt de Tesla Roadster inderdaad de onwaarschijnlijk specificaties die bij de onthulling bekend werden gemaakt. En dat moet ook wel, want de aanbetaling die Tesla ervoor wil hebben, is bijna onbetamelijk. Voor de eerste duizend Roadsters - de 215.000 euro per stuk kostende Founders Series - moet je bij een reservering 4000 euro overmaken en binnen tien dagen gewoon gelijk de resterende 211.000 euro. Voor alle andere Roadsters is dat 4000 euro meteen en 39.000 euro tien dagen later.

Roadster is het toetje



In een interview met presentator Joe Rogan zei Elon Musk dat hij geen introductiedatum voor de Tesla Roadster kon geven. De productie van de Model Y, de bouw van de Tesla-fabriek in Berlijn en de ontwikkeling van de Cybertruck gaan voor, aldus de 48-jarige miljardair. "De Roadster moet je zien als het toetje. We moeten eerst beginnen aan het vlees, de aardappelen en de groenten." Hoe het zit met mensen die een aanbetaling hebben gedaan, vertelde hij niet.

De ruimte in geschoten



De Roadster moet de opvolger worden van het gelijknamige model uit 2008, waarmee Tesla begon aan zijn autoproductie. In vier jaar tijd werden zo'n 2450 Roadsters gebouwd, allemaal gebaseerd op de Lotus Elise. Elon Musk reed jarenlang zelf in een donkerrode Roadster. De auto werd in 2018 met een Falcon Heavy-raket van SpaceX de ruimte in geschoten en draait daar nog steeds zijn rondjes. De livestream ervan op Youtube werd door ruim 2,3 miljoen mensen bekeken.