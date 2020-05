Lotus grijpt terug op raceverleden voor Elise Classic Heritage

De bekendste van het stel is natuurlijk de combinatie zwart en goud, die van de Type 72D Formule 1-wagen met John Player Special-sponsoring komt. Met die auto won Emerson Fittipaldi in 1972 vijf races. De Elise in rood, wit en goud grijpt terug op de Type 49B van Graham Hill uit 1968 en die in blauw, rood en zilver doet denken aan de Type 81 van Nigel Mansell en Mario Andretti uit 1980. Tot slot is er de Elise in blauw en wit, die een link heeft met de recent overleden racelegende Stirling Moss. Zijn kleuren zijn geïnspireerd op de Type 18 uit 1960, waarmee Moss de pole position én de winst pakte in de Grand Prix van Monaco.

Uitgebreide uitrusting



Afgezien van de gave kleuren, bieden de Elise Classic Heritage Editions nog meer. Ze zijn gebaseerd op de Elise Sport 220, maar hebben een stuk uitgebreidere standaarduitrusting. Ze hebben onder meer airconditioning, cruisecontrol, digitale DAB-radio met vier speakers, lichtgewicht wielen en een interieur dat in dezelfde tinten is uitgevoerd als het exterieur. Voor de aandrijving zorgt nog steeds een 1,8-liter supercharged Toyota-motor met 220 pk en 250 Nm. Daarmee is de Elise niet buitengewoon sterk, maar door zijn lichte gewicht zit hij wel gewoon in 4,2 seconden op 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 233 km/h.

Slechts honderd stuks



Lotus bouwt niet meer dan honderd Elise Classic Heritage Editions. Hoe de verdeling per uitvoering wordt, hangt af van de vraag van de klant. Het zou in theorie dus kunnen dat er vijftig John Player Specials worden verkocht en maar één Emerson Fittipaldi-uitvoering. De basisprijs van een Elise Sport 220 is in Nederland 42.521 euro, exclusief BTW. Wat de meerprijs is van een Classic Heritage Edition is nog niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk kost hij ruim 6000 pond meer dan een standaard Elise Sport 220 (46.250 pond).