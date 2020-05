In de Verenigde Staten boeit brandstofverbruik nog steeds niet, want veel Amerikanen rijden gewoon in veel te grote suv's en pick-up rond. De Ford F-150 is er al jaren de bestverkochte 'auto', op de hielen gezeten door de Ram 1500 en de Chevrolet Silverado. Maar toch waren gewone auto's in de Verenigde Staten samen altijd populairder. Vijf jaar geleden zaten ze qua verkopen iedere maand zo'n 500.000 stuks boven de pick-ups. Tot nu ...

Coronamaatregelen

Afgelopen maand is het aantal verkochte auto's enorm ingezakt en zijn de pick-ups redelijk op peil gebleven. En dat heeft natuurlijk een reden. De kuststaten van de Verenigde Staten - waar de meeste auto's worden verkocht - begonnen eerder met coronamaatregelen, die daar ook nog eens strenger waren. Pick-ups zijn vooral populair in de landelijke staten in het midden van de Verenigde Staten.

Crossovers en suv's



Wereldwijd groeit de vraag naar crossovers en suv's al jaren hard. In Noord-Amerika - waar die modellen al decennialang aan een opmars bezig zijn - doen fabrikanten zelfs traditionele modellen in de ban. Ford heeft bijvoorbeeld aangekondigd zich alleen nog op crossovers en suv's te richten, al blijven een paar modellen - waaronder de Mustang - bestaan.

Toyota Tundra en Nissan Titan



Hoe belangrijk de pick-ups voor Amerikaanse fabrikanten zijn, laten de verkoopcijfers van de grote drie zien. Full-size trucks maken meer dan 40 procent van de verkopen van Fiat Chrysler, Ford en General Motors uit. De Toyota Tundra en Nissan Titan proberen al een tijd een voet tussen de pick-updeur te krijgen, maar Amerikanen prefereren toch eigen waar.