Wisten jullie dit over Donkervoort?

Toen Caterham de rechten op de Lotus Seven overnam, werd de tweezitter geleverd als bouwpakket. Zo'n bouwpakket werd ook afgeleverd bij Joop Donkervoort, maar de kitcar voldeed niet aan zijn kwaliteitseisen. Joop werd vervolgens importeur, maar dat leverde weinig op. Hij besloot dus zelf maar een sportwagen te bouwen.

Donkervoort S7



Donkervoort werd in 1978 opgericht. De eerste Donkervoort, was de S7 (de naam is afgeleid van Super Seven). Zijn 1,6-liter Ford-motor leverde 90 pk. Eerst maakte Donkervoort gebruik van Ford-motoren, sinds 1999 is Audi de leverancier. In een Donkervoort moet je het doen zonder ABS, ESP en stuurbekrachtiging.

Lelystad

Aanvankelijk werden de auto's gebouwd in een schuur achter Joops huis in Tienhoven, later in Loosdrecht. In 2000 verhuisde Donkervoort naar zijn huidige locatie in Lelystad. Het merk heeft ook een vestiging in Düsseldorf. Alle modellen van Donkervoort worden met de hand gebouwd, ook nu nog. Daardoor kun je zelf beslissen over kleur, materialen en afstemming van het onderstel.

Donkervoort D10



De D10 uit 1988 had geen voorruit, daarom leverde Donkervoort een bijpassende helm. In 2004 en 2005 werd het ronderecord op de Nordschleife verbroken in een Donkervoort D8 RS. De D8 GTO is het meest recente model en staat sinds 2013 in de prijslijst. Hij wordt geleverd met een 2,5-liter vijfcilinder van Audi. Sinds de beginjaren heeft Donkervoort meer dan 1100 auto's gebouwd.

Familiebedrijf

In 2018 kwam de GTO-40 op de markt, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. Hij weegt maar 678 kilo en sprint in 7,7 seconden naar 200 km/h. Ter ere van de 70e verjaardag van Joop Donkervoort, werd vorig jaar de D8 GTO-JD70 gepresenteerd. Donkervoort is een familiebedrijf: ook zijn vrouw Marianne en zijn kinderen Denis en Amber werken in het bedrijf. Denis is sinds 2014 eigenaar.