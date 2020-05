Tesla Model S Shooting Brake duikt nu al op als occasion

De Tesla Model S Shooting Brake staat te koop bij JB Classic Cars voor een vraagprijs waar je u tegen zegt: 224.521 euro (185.555 euro zonder BTW). Hij is gebouwd in opdracht van de Nederlander Floris de Raadt, die in 2016 met het idee naar RemetzCar stapte. De Shooting Brake - die in mei 2018 werd onthuld - is gebaseerd op een vroege Model S 85, maar dat zie je aan de buitenkant niet. Tijdens de ombouw heeft de Tesla de gefacelifte Model S-neus aangemeten gekregen.

Gelimiteerde serieproductie



En hoewel de Model S Shooting Brake in eerste instantie alleen bedoeld was voor opdrachtgever De Raadt, begonnen de betrokken partijen na te denken over een gelimiteerde serieproductie. RemetzCar en Niels van Roij Design hebben in die richting gezet, maar uiteindelijk werd het project als niet levensvatbaar beschouwd. Het bleef bij slechts één Model S Shooting Brake.



Koning Willem-Alexander



RemetzCar was eerder verantwoordelijk voor een Tesla Model S-lijkwagen en bouwde ook de verlengde Audi A8 van koning Willem-Alexander. Niels van Roij Design kennen we van de recent gepresenteerde Adventum Coupé: een tweedeurs versie van de Range Rover. Ook werkt de Nederlandse ontwerper - die in Londen woont en werkt - aan een moderne variant van de legendarische Ferrari 250 GT SWB 'Breadvan' op basis van een 550 Maranello.