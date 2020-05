Rolls-Royce of Honey is de merknaam. En het bestaat nu drie jaar. Rolls-Royce heeft meer dan 250.000 Engelse honingbijen 'in dienst', die volgens de fabrikant "in uitstekende gezondheid" uit de winter zijn gekomen. Ze zijn verdeeld over zes korven met voor ons heel bekende namen: Spirit of Ecstasy, Phantom, Ghost, Wraith, Dawn en Cullinan. Daarin werken de bijen hard aan het halen van hun productiedoelstelling, want ja ... die hebben ze, aldus Rolls-Royce, en die gaan ze met glans halen.

Honing voor de Rolls-Royce-klanten



Want ze zijn net begonnen met hun honingmaakactiviteiten. Ze kunnen bij Rolls-Royce op Goodwood snacken van een half miljoen bomen, struiken en bloemen. De honing die de bijen maken, wordt door lokale specialisten verwerkt en verpakt. Rolls-Royce serveert het exclusieve goedje aan zijn gasten, zoals klanten die bij de fabriek hun auto komen configureren. Dat doen ze natuurlijk niet simpelweg achter een laptop op een bureau, maar in de zogeheten Atelier Suite.

Bijenpopulatie daalt verontrustend snel



Rolls-Royce is het bijenproject overigens niet gestart om geld mee te verdienen. In het Verenigd Koninkrijk daalt de bijenpopulatie verontrustend snel, met name doordat hun leefgebied door de mens steeds verder wordt ingeperkt. En dat is een probleem voor de natuur en voor de Engelse fruittelers, want bijen zorgen voor de bestuiving van vele bomen en planten. Door zijn eigen bijenkolonie te starten, wil Rolls-Royce zijn steentje bijdragen aan het op peil houden van de populatie.