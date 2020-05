Autoverkopen met meer dan 50 procent onderuit in april

"De scherpe daling van de verkopen is een direct gevolg van de coronacrisis", schrijven de Bovag en Rai Vereniging. Al registreren ze strikt genomen de registraties, niet de verkopen. En de registraties lopen altijd wat achter de verkopen aan. Het aantal nieuwe auto's dat in april daadwerkelijk is besteld, is vrijwel nihil. Volgens de Bovag en Rai Vereniging is het ontzettend lastig om te voorspellen hoe de Nederlandse automarkt zich in 2020 gaat ontwikkelen.

Pleiten voor slooppremie



Veel autofabrikanten starten deze en volgende week de productie weer op. Bovag en Rai Vereniging zijn alleen bang dat de verkopen achter zullen blijven, ook door de economische onzekerheid. Ze pleiten voor een slooppremie voor oude auto's. Die zou niet alleen de economie stimuleren, maar er ook voor zorgen dat het Nederlandse wagenpark vergroend. Vanaf 1 juli begint de overheid met een aanschafsubsidie op elektrische auto's voor particulieren.

Kia Niro aan kop



De vijf meest geregistreerde merken in april zijn Volkswagen (1750 auto's), Kia (1642), Peugeot (1147), Toyota (1036) en Renault (1026). Als we naar de modellen kijken, dan gaat de Kia Niro zowaar aan kop. Van de compacte cross-over zijn 690 exemplaren geregistreerd; hoeveel daarvan volledig elektrisch zijn, is niet uitgesplitst. De rest van de top vijf bestaat uit de Volkswagen Polo (431 auto's), Ford Focus (404), Kia Picanto (383) en Renault Clio (379).