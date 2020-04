Honda Jazz: Nieuwe airbag voorkomt kopstoot van passagier

Op diverse websites lezen we het woord 'primeur', maar dat lijkt ons wat overdreven. De tussenairbag is zeker een nieuwe veiligheidsfeature in het compacte segment, maar de kersverse Toyota Yaris (lees hier onze rij-impressie) heeft iets soortgelijks. De airbag zit bij de Honda Jazz verborgen in de zijkant van de stoelen en klapt bij een zijdelingse aanrijding razendsnel uit, zodat bestuurder en passagier niet keihard tegen elkaar aan botsen.





Uiterlijk is een tegenvaller



Honda onthulde de nieuwe Jazz in oktober vorig jaar. En we waren op het eerste gezicht niet erg onder de indruk. Toyota koos met de vierde generatie voor een duidelijk ander design: frisser, jonger, sportiever. Honda - het merk dat ons de guitige e bracht (lees hier onze rij-impressie) - tekende echter gewoon weer een typische Japans saaie vijfdeurs hatchback.

De Jazz is sinds 2001 eigenlijk altijd een soort mini-mpv geweest - qua uiterlijk althans - en daar wijkt Honda met de nieuwste niet vanaf. De vorige had in de juiste uitvoering nog wel wat sportiefs over zicht, maar zijn opvolger is vrij grijs geworden: met bolle oogjes, een lachmondje en een totaal nietszeggende achterzijde.

Honda Jazz Crosstar



In andere landen (waar hij door het leven gaat als Fit) is de Jazz ook verkrijgbaar met een 1,0-liter driecilinder of een 1,4-liter vierpitter. Bij ons staat alleen de Jazz e:HEV in de prijslijst: een hybride die een 1,5-liter benzinemotor combineert met twee elektromotoren en een lithium-ionbatterij. De aandrijflijn is goed voor 109 pk en 253 Nm. Het gemiddelde verbruik zou op zo'n 1 op 22,2 liggen.

De Honda Jazz is er in twee uitvoeringen. Want naast de gewone Jazz is er ook nog een zogeheten Crosstar-variant. De softroader is opgeleukt met ongespoten kunststofdelen op de carrosserie, dakrails en een iets andere grille. Honda maakt het zichzelf wederom niet makkelijk in Nederland, want de Jazz is (zoals altijd) veel te duur. Hij kost minstens 24.400 euro (Crosstar: 29.950 euro).



De concurrentie



Ter vergelijking: de Peugeot 208, Renault Clio en Toyota Yaris beginnen bij respectievelijk 17.980, 17.890 en 17.895 euro. Moet dat vergelijk eerlijker? Oké, geen probleem. De Toyota Yaris Hybrid is er vanaf 21.195 euro. En dat model is ietsje krachtiger dan de Honda Jazz e:HEV (116 pk) en heeft op papier een marginaal beter verbruik (1 op 25).