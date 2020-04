McLaren 720S en Senna zijn hot! Maar soms iets té hot

Belangrijk consumentennieuws dus voor alle eigenaren van een 570GT, GT, 720S en Senna (hoeveel zouden dat er zijn in Nederland?). Wereldwijd moeten er precies 2763 McLarens terug naar de dealer, waarvan 157 Senna's. Allemaal zijn ze uitgerust met een klein stukje schuimrubber dat onder de brandstoftank zit. Volgens McLaren bestaat er een kans dat dat vocht verzamelt en vasthoudt, wat kan zorgen voor corrosie van de benzinetank. Het is dan niet zo dat er grote gaten in de tank vallen, maar meer dat de tankwand poreus wordt, waardoor benzine of benzinedampen naar buiten kunnen lekken.

Stukje schuimrubber is de oorzaak



McLaren is het euvel op het spoor gekomen door een klant uit Letland, die op een gegeven moment een brandstoflucht bij zijn 570GT rook. De auto was een voormalige persdemo, die in een korte tijd meer kilometers heeft gemaakt dan andere McLarens zouden doen. Na nog een klacht van een Engelse klant is McLaren een onderzoek gestart. Bij de 570GT, 720S en Senna zal het stukje schuimrubber - dat er zit om trillingen en geluiden te dempen - gewoon worden weggehaald. Als de benzinetank reeds is beschadigd, zal deze worden vervangen. Over een oplossing voor de GT heeft McLaren het nog niet gehad.

Al eerder terugroepactie wegens brand



Het is overigens niet de eerste keer dat de McLaren Senna wordt teruggeroepen. Na drie branden (in Los Angeles, in Spielberg (Oostenrijk) en in Braga (Portugal)) heeft McLaren in september vorig jaar de kabelboom gecontroleerd. Die kon in contact komen met een onderdeel van het hitteschild in de motorruimte, waardoor vlammen konden ontstaan. De eerste Senna-brand in Los Angeles is uitgebreid gedocumenteerd, want de auto was van de bekende Youtuber Salomondrin. De 800 pk en 800 Nm sterke supersportwagen - die vooral voor circuitgebruik bedoeld is - brandde helemaal uit.