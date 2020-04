Een winst van 16 miljoen dollar op een omzet van 5,9 miljard dollar lijkt misschien niet uitstekend, maar gezien het feit dat de coronacrisis ook bij Tesla voor fabriekssluitingen heeft gezorgd, is dat prima. Bovendien heeft Tesla nu voor het eerst in zijn bestaan drie kwartalen achter elkaar zwarte cijfers geschreven. Waarbij moet worden aangetekend dat de fabrikant in de afgelopen drie maanden niet alleen inkomsten uit autoverkopen binnenkreeg.



Emissiecredits

Tesla verkocht namelijk voor 354 miljoen euro aan emissiecredits aan andere automerken. Die mogen tegen betaling een groot aantal 'uitstootloze' Tesla's bij hun modellen optellen en komen daarmee onder uitstootboetes uit. In Europa is het bijvoorbeeld zo dat de gemiddelde uitstoot van alle auto's van een fabrikant onder een bepaalde grens moet zitten. Zitten die daarboven, dan hangt het bedrijf een fikse boete boven het hoofd. Zoals het er nu naaruit ziet, hoeft alleen Toyota niets te betalen. Fiat Chrysler kocht in 2018 al credits van Tesla.

Tesla Model Y



In het afgelopen kwartaal kwam de productie van de Model Y op gang. De crossover op basis van de Model 3 is meteen winstgevend, aldus Tesla. Dat komt vooral doordat de Model Y zo'n 75 procent van zijn onderdelen met de Model 3 gebruikt. Bovendien worden beide modellen op dezelfde assemblagelijn gebouwd. De Model 3 is nog steeds met grote voorsprong de populairste Tesla. Enige weken geleden bleek al dat de oudere Model S en Model X steeds verder achterblijven.



Tesla Semi uitgesteld



Niet alles gaat even lekker bij Tesla. De Semi - de volledig elektrische vrachtwagen die in 2017 werd voorgesteld - is uitgesteld naar 2021. Over de nieuwe Roadster zwijgt Tesla in alle talen. Daarbij zal het tweede kwartaal van dit jaar zeker slechter zijn dan het eerste. Tesla heeft zijn Fremont-fabriek moeten sluiten vanwege het coronavirus en kon een tijd lang ook zijn Gigafactory in Shanghai niet gebruiken. De producent heeft afscheid genomen van duizenden tijdelijke medewerkers en salarissen naar beneden bijgesteld.

Over de coronamaatregelen



In een gesprek met investeerders zei Elon Musk dat hij niet weet wanneer de productie in Fremont weer door kan gaan. Hij noemde de Amerikaanse coronamaatregelen een "serieus risico" voor zijn bedrijf. "Dat mensen hun huizen niet uit mogen en worden gearresteerd als ze dat wel doen, is fascisme", zei Musk op zijn gebruikelijke ongenuanceerde manier. "Dit is geen democratie, dit is geen vrijheid. Geef mensen godverdomme hun vrijheid terug!"

Musk verkoopt onzin



Musk herhaalde dat nog een keer toen hij zei: "Mensen gedwongen opsluiten in hun eigen huis is tegen alle grondwettelijke rechten." Wat complete onzin is, want de lockdown in Californië belet inwoners er helemaal niet van om hun huizen uit te gaan. De staat vraagt mensen slechts om alleen de deur uit te gaan als dat nodig is. En ze worden zeker niet gearresteerd als ze toch om andere redenen de straat op gaan. Maar goed, Musk roept wel vaker rare dingen, vooral op Twitter.