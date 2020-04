Tesla maakte in 2018 bekend dat topman Musk in twaalf stappen wordt beloond. De eerste stap komt eraan, want als Musk de beurswaarde van Tesla zes maanden lang op gemiddeld 100 miljard euro weet te houden (en dat staat te gebeuren), dan krijgt hij de optie om 1,69 miljoen aandelen Tesla te kopen voor 350 dollar per aandeel. Momenteel is een Tesla-aandeel bijna 800 dollar waard, dus levert dat Musk in een keer ruim 750 miljoen dollar op.

Beurswaarde op 145 miljard



De aandelenkoers van Tesla is de afgelopen weken flink gedaald, met name vanwege de uitbraak van het coronavirus, die ook bij Tesla heeft gezorgd voor fabriekssluitingen. Op maandag steeg de koers ineens met 10 procent in afwachting van Tesla's kwartaalrapportage die deze week wordt verwacht. En dat bracht de beurswaarde van Tesla op zo'n 145 miljard dollar, waarmee het gemiddelde over de afgelopen zes maanden uitkomt op 96 miljard dollar.

Duurst betaalde topmanager



Als het Musk lukt om alle twaalf stappen van zijn prestatiebeloning binnen te slepen, dan wordt hij met afstand de duurst betaalde topmanager ooit. In theorie kunnen zijn opties hem ruim 55 miljard dollar opleveren. Toen Musk zijn beloningspakket in 2018 kreeg, lag de marktwaarde van Tesla nog op 53 miljard dollar. Dat is in de afgelopen twee jaar dus bijna verdrievoudigd.

Stapjes van 50 miljard



De overeenkomst tussen Tesla en Musk is tien jaar geldig en werkt met stapjes van 50 miljard dollar. Als de beurswaarde van Tesla een gemiddelde bereikt van 150 miljard dollar, kan Musk dus wederom een sloot opties tegemoet zien. Musk krijgt zijn volledige beloning als Tesla tussen nu en 2028 een waarde van 650 miljard bereikt.

Sluiting van Fremont-fabriek



Tesla heeft natuurlijk ook last van de wereldwijde coronacrisis. De fabrikant van de elektrische Model S, Model X en Model 3 heeft aangekondigd dat er afscheid genomen wordt van niet-essentieel personeel. Ook wordt medewerkers gevraagd om salaris in te leveren. De sluiting van de Tesla-fabriek in Fremont, Californië, kwam precies op het moment dat de Model Y-productie werd opgestart.

China start weer op



Het voordeel voor Tesla is dat China als een van de eerste landen ter wereld weer begint op te starten. Eind vorig jaar opende het bedrijf vlakbij Shanghai een fabriek, waar met de productie van Model 3's en Model Y's is begonnen. Daarbij is China een grote markt voor Tesla. De overheid daar stimuleert de aankoop van volledig elektrische auto's; dit om de zwaar vervuilde lucht in de steden daar te proberen te verbeteren.