Elektrische Volkswagen ID.3 loopt geen vertraging op

Er gaan al tijden verhalen over enorme problemen bij de productie van de Volkswagen ID.3. Begin april schreef de Süddeutsche Zeitung er een verhaal over Volgens de krant waren de eerste exemplaren van de ID.3 toen al gebouwd, maar hadden die geen software aan boord. Volkswagen zou van plan zijn geweest om die later toe te voegen, aangezien specialisten er maar niet in slaagden om de vele bugs uit de software te fiksen. Tegenover Automotive News Europe draait Volkswagen eromheen: "Voordat we de eerste auto's aan klanten leveren, zullen we een software-update uitvoeren, zodat de auto's de nieuwste versies bevatten."

Maximaal 550 kilometer



Een aanzienlijk deel van de Volkswagen ID.3's is al gebouwd, vlak voordat de fabrieken werden gesloten vanwege het coronavirus. Net als veel andere merken hervat Volkswagen nu voorzichtig de productie. De ID.3 komt er in drie uitrustingsvarianten, waarvan de voordeligste rond de 38.000 euro gaat kosten. De ID.3 1st wordt standaard geleverd met een 58-kWh batterij en komt op een volle lading maximaal 420 kilometer ver. Later brengt Volkswagen de ID.3 ook met een 45-kWh batterij op de markt (actieradius: 330 kilometer). Die wordt gevolgd door een uitvoering met een 77-kWh batterij (actieradius: 550 kilometer).



Hele ID. Family



Volkswagen heeft een hele ID.-reeks gepland. Na de ID.3 komt nog dit jaar de ID.4: een elektrische suv die voortkomt uit het ID. Crozz-studiemodel. Die deelt veel van zijn techniek met de ID.3 en komt met het grootste accupakket zo'n 500 kilometer ver. De achterwiel- of vierwielaangedreven suv krijgt in 2021 gezelschap van een elektrische mpv (gebaseerd op de ID. Buzz) en een sedan / stationwagon (gebaseerd op de ID. Vizzion en ID. Space Vizzion). Eerder liet Volkswagen ook een elektrische strandbuggy zien: de ID. Buggy. Die schopt het hoogstwaarschijnlijk niet tot het productiestadium.