Elektrische Opel Vivaro-e komt maximaal 330 kilometer ver

Opel levert de 136 pk sterke Vivaro-e in twee batterijvarianten. De basisversie - met 50 kWh - heeft een WLTP-bereik van maximaal 230 kilometer. De Vivaro-e met 75-kWh batterij komt zo'n 330 kilometer ver. Beide kunnen aan een 100-kW DC-snellader worden gehangen. De variant met 50 kWh zit in een half uur weer op een laadniveau van 80 procent. De Vivaro-e met 75 kWh heeft daarvoor 15 minuten langer nodig. Klanten kunnen kiezen uit twee ingebouwde laders: de standaard 7,4-kW lader (1-fase) of de optionele 11-kW lader (3-fase). Opel geeft acht jaar of 160.000 kilometer garantie op de batterij.

Mag aanhanger trekken



In vergelijking met een Vivaro met dieselmotor heeft de Vivaro-e een heel iets lager laadvermogen: 1275 tegenover 1405 kilo. Volgens Opel mag de Vivaro-e als enige elektrische bestelauto in zijn segment een aanhanger trekken. Het maximale geremde trekgewicht bedraagt 1000 kilo. Verwacht een flink lagere actieradius als je een kar achter de elektro-Opel hangt.

Opel Combo-e



De Opel Vivaro-e is er in drie lengtes (4,60, 4,95 en 5,30 meter) en verschillende uitvoeringen, zoals een crewcab, platformcab of personenversie. Met een speciale app kunnen gebruikers onder meer het laadniveau van hun bestelbus controleren, een laadsessie inplannen en zelfs het interieur koelen of voorverwarmen. De Vivaro-e - die vanaf juni te bestellen is - krijgt in 2021 gezelschap van de eveneens volledig elektrische Opel Combo-e.