Mercedes-Benz stopt met de ontwikkeling van waterstofauto's

In 2018 introduceerde Mercedes de GLC F-Cell: een elektrische GLC met een brandstofcel en een batterij. De suv op waterstof wordt met name ingezet door Duitse overheden, alsmede door een aantal grote bedrijven, zoals Deutsche Bahn en Shell. Mercedes stopt de productie van de GLC F-Cell. Eerder was er een testvloot aan A-Klasse en B-Klasse F-Cell-voertuigen beschikbaar voor klanten. Ze werden via een leaseconstructie aangeboden in de Verenigde Staten, Europa, Singapore en Japan.

Waterstof en zuurstof



In een brandstofcel worden waterstof en zuurstof omgezet in elektriciteit. Het idee is dat een auto met een brandstofcel net zo schoon is als een EV (er komt alleen waterdamp uit de uitlaat), maar een stuk makkelijker in de omgang. Je kunt een waterstofauto in slechts een paar minuten voltanken bij een tankstation. Het grootste probleem is momenteel de infrastructuur; in Nederland zijn slechts vier waterstoftankstations. En er zullen ook niet veel bijkomen, gezien de torenhoge investeringskosten en de weinige brandstofcelauto's op de weg.

Honda haakt ook af



Mercedes is niet de enige autofabrikant die ophoudt met de ontwikkeling van waterstoftechniek. Honda levert in de Verenigde Staten op beperkte schaal de Clarity Fuel Cell, maar heeft aangekondigd zijn brandstofcelproject in de ijskast te zetten. Volkswagen heeft bekendgemaakt zich volledig op batterijtechniek te richten. "Alles spreekt in het voordeel van de batterij", concludeerde het bedrijf. "En vrijwel niets spreek in het voordeel van waterstof." BMW, Hyundai en Toyota hebben nog wel vertrouwen in de brandstofcel.

Mercedes Trucks



Het vreemde is echter dat alleen de consumententak van Mercedes de technologie opgeeft. De vrachtwagendivisie heeft net een deal gesloten met concurrent Volvo om brandstofcelsystemen te ontwikkelen voor trucks. Het idee erachter is dat een brandstofcel beter is voor een vrachtwagen, die lange afstanden moet kunnen afleggen. Een batterij-elektrische truck zou daarvoor een te groot en te zwaar accupakket moeten hebben. De eerste brandstofceltruck van Mercedes en Volvo moet na 2025 op de markt komen.