Verdien geld met je elektrische auto en help het elektriciteitsnet (Equigy uitgelegd)

We vragen steeds meer van het elektriciteitsnet. Groene energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen zijn enorm afhankelijk van het weer en ons stroomverbruik verandert, doordat steeds meer mensen in een elektrische auto rijden en hun huis verwarmen met een warmtepomp. Twee apparaten die veel stroom verbruiken. Met als gevolg dat zowel de vraag naar, als het aanbod van, elektriciteit schommelt.

Voor nu vertrouwen we op energiecentrales om ons van genoeg elektriciteit te voorzien, maar het streven is om daar (langzaam) verandering in te brengen. Als er minder fossiele brandstoffen nodig zijn voor onze energieproductie, wordt onze stroom groener.

Equigy: stroom terugleveren met elektrische auto's

TenneT en zijn tegenhangers uit Italië en Zwitserland denken met Equigy de oplossing te hebben. Door gebruik te maken van alle elektrische auto’s en thuisaccu’s die ons land en Europa rijk is, wordt het elektriciteitsnet ontzien. Stroom wordt op de juiste momenten opgeslagen (in het geval van een overschot) of teruggeleverd (als er een tekort dreigt). Aangezien Eguiqy miljoenen accu’s wil gebruiken, zet het zoden aan de dijk. Hier staat een vergoeding tegenover en dat maakt het extra interessant om mee te doen.

Het idee dat je elektrische auto gebruikt kan worden als thuisaccu, is niet nieuw. We hebben presentaties van Nissan, Mitsubishi en Toyota bijgewoond waarbij dit gepitcht werd. Maar Equigy is de ontbrekende sleutel: het systeem dat alle energiestromen regelt, vastlegt en afrekent. De benodigde informatie wordt aangeleverd door slimme meters en laadpalen.

Belangrijke vraag: sta ik straks met een lege accu?

De eerste vraag die bij je opkomt is natuurlijk: ‘Wat nu als ik ’s ochtends mijn elektrische auto wil pakken, maar de accu is leeg omdat een jochie 30 kilometer verderop de hele nacht op zijn PlayStation heeft gespeeld?’

Goede vraag. TenneT heeft pilots gedraaid met de Nederlandse energieleverancier Vandebron. Deelnemers konden in een app aangeven hoe laat de auto volledig opgeladen moest zijn. Ook konden ze een ondergrens instellen van bijvoorbeeld 45 procent. Op die manier sta je nooit met een lege accu.

Pilot met slim opladen betaalt 250 euro per jaar

Bij de pilot met Vandebron werd slim opladen getest: alleen wanneer de vraag naar elektriciteit laag was, werden deelnemende elektrische auto’s opgeladen. Ging de energievraag omhoog, dan werd het laadproces gestopt. stroom terugleven vanuit de accu, was hier geen onderdeel van. Ondanks de ‘halve’ oplossing, beloofde Vandebron aan zijn deelnemers een gemiddelde opbrengst van zo’n 250 euro per jaar.

Het probleem van Equigy: stroom uit de auto halen

Dat brengt ons bij het terugleveren van energie. Een elektrische auto is niet een rijdende accu. Oké, dat is het wel, maar je haalt de stroom er niet zomaar uit. De techniek die nodig is voor opladen en ontladen, heet bidirectioneel laden. Voor zover wij weten, ondersteunen de meeste elektrische auto’s dat helemaal niet. De Chademo-aansluiting die Nissan en Mitsubishi gebruiken, zou het moeten kunnen. Maar dat hebben we nog nooit in het echt gezien. De veelgebruikte CCS-snellaadstekker (11 weetjes over snelladen) gaat het in de toekomst ondersteunen. Het streven is in 2025.

“Een elektrische auto is niet een rijdende accu.”

TenneT zegt samen te werken met BMW en het consortium voor bidirectioneel opladen. Daarmee doelen ze waarschijnlijk op een praktijktest van BMW waarbij 50 exemplaren van de BMW i3 zijn omgebouwd voor twee kanten op laden. Begin 2021 start de test. Dat bevestigt ons vermoeden dat het op grote schaal terugleveren van energie uit het accupakket van een elektrische auto's nog een paar jaar van ons verwijderd is. Dat neemt niet weg dat met slim opladen ook al winst te boeken valt.