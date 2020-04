Deze volledig elektrische Ford Mustang heeft 1400 pk

Nou komt die laatste niet op de markt. De Ford Mustang Cobra Jet 1400 is een prototype van een volledig elektrische dragracer. Hij is ontwikkeld door Ford Performance om de kwartmijl (400 meter) in 8 seconden te doen, met aan het eind een maximumsnelheid van ruim 270 km/h. Over de details van de aandrijflijn zwijgt Ford nog. Wel is bekend dat de bestuurder van de Mustang Cobra Jet 1400 een vermogen van 1400 pk en 1500 Nm koppel tot zijn of haar beschikking heeft. Ford gaat de Mustang Cobra Jet 1400 de komende tijd inzetten tijdens dragrace-events.

Supercharged V8



In 2018 was het vijftig jaar geleden dat Ford de Mustang Cobra Jet introduceerde; een variant van de klassieke Mustang die speciaal voor de dragstrip was bedoeld. De Cobra Jet uit 2018 had een 5,2-liter supercharged V8 aan boord, met een vermogen van zo'n 1000 pk. Hij deed de kwartmijl in 8,5 seconden en haalde een eindsnelheid van 240 km/h. Ford bouwde precies 68 exemplaren van de Mustang Cobra Jet, omdat de eerste generatie in 1968 debuteerde.

Terugkerend fenomeen



Het is een terugkerend fenomeen. Om de zoveel jaar komt Ford met een nieuwe dragspecial. In 2016 bood het merk bijvoorbeeld vijftig, 900 pk sterke Cobra Jets aan. En in 2008, 2010, 2012, 2013 en 2014 waren er ook gelimiteerde speciale Cobra Jet-edities van de Mustang.