11 weetjes over snelladen met elektrische auto’s

1. Nederland heeft op dit moment 1363 snellaadpunten. De meeste staan in Zuid-Holland (395 stuks). EV-rijders in Groningen moeten hun laadstops goed plannen, want die provincie telt maar 17 snelladers.

2. Snelladen duurt in de regel 30 minuten tot een uur. Hoeveel tijd het exact kost, hangt af van het laadvermogen van de auto, het laadvermogen van de snellader en van de accucapaciteit. In een grote batterij gaat nu eenmaal meer stroom dan in een kleine.

3. Snelladers worden steeds sneller. De meeste laadstations langs de snelweg hebben een laadvermogen van 50 kW, maar bij steeds meer locaties worden palen van 175 of 350 kW geplaatst. Die wil je gebruiken als jouw elektrische auto meer dan 50 kW aankan (zoals de Peugeot e-208 en Opel Corsa-e, de Hyundai Kona Electric en de Kia e-Niro en e-Soul).

4. Op dit moment is de Porsche Taycan (test) de ultieme snellaadkoning (270 kW), op de voet gevolgd door de Tesla Model 3 (250 kW) en de Audi E-Tron (150 kW).

5. Tesla heeft zijn eigen snelladers – Superchargers genaamd. Daar kunnen alleen Tesla's opladen. Nu gaat dat nog met 150 kW, maar de nieuwe Superchargers (V3) ondersteunen 250 kW. Op die manier is de accu van een Model 3 Long Range na 25 minuten weer voor 80 procent gevuld.

6. Bij veel elektrische auto’s is het zo: hoe voller de accu, des te trager gaat het snelladen. Elke elektrische auto heeft zijn eigen laadverloop. Op de website van Fastned kun je de grafiek van jouw auto bekijken.

7. Als je gaat snelladen, kun je de laadkabel in de kofferbak laten liggen – het benodigde laadsnoer zit vast aan de snellader.

8. De meeste snelladers hebben drie stekkers: CCS, Chademo en AC. In spreektaal: de 8-vormige stekker die in veel EV's past (CCS), de Nissan Leaf-stekker (Chademo) en de Renault Zoe-stekker (AC).

9. De meeste nieuwe elektrische auto’s hebben een CCS-aansluiting. Dit is de enige stekker die de Ionity-snelladers ondersteunen. Ionity bouwt een Europees snellaadnetwerk en is een samenwerkingsverband van BMW, Mercedes, Ford, Volkswagen en Hyundai.

10. Hoe kouder het buiten is, hoe minder energie je in én uit de accu krijgt. Als het hoog zomer is, kan een accupakket ook te warm worden. Om dit te voorkomen, worden sommige accu's gekoeld met vloeistof, andere gebruiken lucht.

11. Vooral als je meerdere keren per dag wilt snelladen, is een vloeistof gekoelde accu een must.